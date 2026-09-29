España venció 4-1 a Croacia, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 15.45, bajo el arbitraje de Serdar Gözübüyük. España demostró su jerarquía y superó con claridad a Croacia por 4-1 en un partido correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League.

El trámite ofensivo del combinado español fue contundente desde el inicio. A los 2 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el 1 gol tras asistencia de Álex, Baena. Aunque Dion, Beljo igualó transitoriamente a los 28 minutos tras asistencia de Ivan, Perisic, el conjunto local retomó la ventaja a los 31 minutos con un tanto de Marc, Pubill, asistido por Lamine Yamal, Nasraoui Ebana. Ya en el complemento, a los 63 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana anotó su segundo gol personal tras asistencia de Pedro, González López, y sobre el cierre, a los 89 minutos, Nico, Williams sentenció el 4-1 definitivo tras habilitación de Mikel, Merino.

En cuanto a las formaciones, España presentó un esquema 4-3-3, mientras que Croacia optó por un 4-2-3-1 que no logró contener los avances locales. El desgaste físico llevó a los entrenadores a realizar múltiples modificaciones, destacando el ingreso de figuras como Rodrigo, Hernández Cascante y Luka, Modric en el tramo final del juego.

La disciplina táctica y el control del balón fueron los pilares del triunfo español. España dominó las acciones con una posesión del 63,7% frente al 36,3% de Croacia. Esta superioridad se tradujo en una mayor vocación ofensiva, registrando 16 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, comparado con los 5 remates y apenas 2 a portería que logró el equipo visitante.

El rigor defensivo y la presión también jugaron un papel importante, derivando en varias tarjetas amarillas para el elenco croata, puntualmente para Marin, Pongracic, Petar, Sucic, Marco, Pasalic y Josip, Misic debido a infracciones constantes. Por el lado de España, Álex, Baena fue amonestado a los 48 minutos. Con este resultado, el equipo español logra consolidarse en la tabla del grupo A3, reflejando el buen momento de sus variantes tácticas y su eficacia frente al arco rival.