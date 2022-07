Eulalio Muñoz, el primer argentino en completar la maratón masculina de un Mundial de atletismo: su marca y los que abandonaron anteriormente

Maratón era la disciplina en la que la Argentina tenía más atletas habilitados para competir en el Mundial que se desarrolla en Oregon, Estados Unidos. Sin embargo, de los tres en condiciones de hacerlo, Joaquín Arbe se bajó por problemas en su visado, Daiana Ocampo se focalizó en carreras de menor distancia y solo se presentó Eulalio Muñoz, quien se ubicó 41° entre 63 competidores de todo el planeta con una marca de dos horas, 14 minutos y 29 segundos.

El joven de 27 consiguió lo que nunca antes un compatriota en la prueba de 42,195 kilómetros de un Mundial: llegar a la meta. Alfredo Maravilla, Jorge Yeber y Mariano Mastromarino participaron en diferentes ediciones y abandonaron por diferentes dificultades, consignó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

"Fue un maratón duro. Salí a correr, a buscar la punta con la gente de adelante. Traté de prenderme. Creo que llegué hasta el kilómetro 19 o 20 con ellos. Los primeros kilómetros me prendí y después ya me quedé un poquito, se complicó. Hasta el kilómetro treinta iba bien y después me empecé a quedar solo", analizó sobre su performance en diálogo con Télam .

. En contrapartida, tres mujeres ya sabían, antes que Muñoz, lo que es completar la maratón en un Mundial: Karina Córdoba y Karina Neipán lo hicieron en Moscú, Rusia, 2013 mientras que Rosa Godoy llegó en Londres 2017.

El argentino Eulalio Muñoz fue el único que compitió en la prueba maratón del Mundial Carmen Mandato - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los atletas argentinos que no llegaron

Helsinky (Finlandia) 1983 : Alfredo Maravilla

: Alfredo Maravilla Roma (Italia) 1987 : Jorge Yeber

: Jorge Yeber Londres (Inglaterra) 2017: Mariano Mastromarino

Mariano Mastromarino participó de la maratón en el Mundial 2017 y no pudo completar la carrera

El ganador de la prueba en el Mundial fue el etíope Tamirat Tola con 2 horas, 5 minutos, 36 segundos escoltado por su compatriota Mosinet Geremew (+1 minuto y 8 segundos). El podio lo completó el belga Bashir Badi, medallista de bronce en Tokio 2020, con dos horas, seis minutos y 48 segundos.

Muñoz, quien participó el año pasado en los Juegos Olímpicos, ingresó al prestigioso certamen que por primera vez se lleva a cabo en Estados Unidos gracias a superar la marca mínima establecida por la World Athletics en la maratón de Valencia, en diciembre de 2020. Esa vez completó el recorrido en dos horas, nueve minutos, y 59 segundos.

Las siete maratones de Muñoz

Abril de 2019 en Rotterdam, Países Bajos: 2 horas 15 minutos 48 segundos.

Septiembre de 2019 en Buenos Aires: 2 horas 12 minutos 21 segundos.

Diciembre de 2019 en Valencia: 2 horas 11 minutos 25 segundos.

Diciembre de 2020 en Valencia: 2 horas 9 minutos 59 segundos.

Agosto de 2021 en Juegos Olímpicos Tokio 2020: 31° con 2 horas 16 minutos 35 segundos.

Diciembre de 2021 en Valencia: 2 horas 11 minutos 56 segundos.

Julio de 2022 en Mundial de Oregón: 41° con 2 horas 14 minutos 29 segundos.

En total participaron 63 atletas de todo el mundo en la maraton Gregory Bull - AP

Ranking argentino permanente de maratón

Joaquín Arbe - 2 horas 9 minutos 36 segundos.

- 2 horas 9 minutos 36 segundos. Antonio Silio - 2 horas 9 minutos 57 segundos.

- 2 horas 9 minutos 57 segundos. Eulalio Muñoz - 2 horas 9 minutos 59 segundos.

“Cumplí un sueño”

Para Eulalio Muñoz su incursión en la maratón del Mundial fue satisfactoria y así lo hizo saber: “Todo es positivo. Cada maratón es siempre una nueva experiencia. Salí a correr a mi ritmo. Mi entrenador Rodrigo Peláez me dijo que no tuviera miedo a sentirme bien corriendo y que hiciera lo que sintiera. Hasta me di el lujo de tirar un kilómetro, me animé, cumplir el sueño de ir adelante de estos monstruos y después me ubiqué dónde tenía que ir. Acá uno viene a aprender, a pasarla bien. Hay un equipo que te ayuda y te hace el aguante”.

Además, sostuvo que “la marca fue bastante buena” y que para él haber conseguido el tiempo mínimo para Oregón 2022 entre “monstruos del atletismo” es gratificante.

El atleta nacido en Gualjaina, un pueblo ubicado a 80 kilómetros de Esquel, contó que no arrancó el año bien, pero pudo sobreponerse de cara a su gran objetivo de la temporada: “Venía con una dolencia en los tendones que gracias a un kinesiólogo pude sacar adelante. Después me enfoqué en entrenar sin ningún tipo de dolor y decidí ir a a Cachi para llegar al Mundial de la mejor manera”

De los nueve argentinos que viajaron a Estados Unidos a participar en Oregón 2022 ya lo hicieron Joaquín Gómez en lanzamiento de martillo, la marplatense Belén Casetta y la santafesina Carolina Lozano en 3000 metros con obstáculos; el correntino Carlos Layoy en salto en alto; el tucumano Juan Manuel Cano en marcha y el cordobés Juan Ignacio Carballo en lanzamiento de bala. Ninguno de ellos pudo acceder a una final. El miércoles es el turno de la marplatense Florencia Borelli en 5000 metros y el viernes del santafesino Germán Chiaraviglio en salto con garrocha.

Así entraron los argentinos al Mundial de atletismo

Florencia Borelli, Germán Chiaraviglio, Belén Casetta y , cuatro de los nueve representantes locales en Oregón