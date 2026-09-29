Finlandia empató 0-0 con Bielorrusia, por la UEFA Nations League

En una jornada marcada por la paridad, Finlandia y Bielorrusia igualaron sin goles el 29 de septiembre de 2026. El encuentro, disputado a las 13.00 en el Helsinki Olympic Stadium, contó con el arbitraje de Nikola Dabanovic. Ambos equipos buscaron romper el cero en un compromiso correspondiente a la jornada 2 del grupo C1 de la UEFA Nations League, pero carecieron de la eficacia necesaria para definir el marcador.

Desde el punto de vista táctico, Finlandia presentó un esquema 4-3-3, mientras que Bielorrusia optó por un 4-4-2. En la segunda mitad, los entrenadores agotaron variantes buscando frescura. A los 45 minutos, Finlandia inició el carrusel de modificaciones con el ingreso de Daniel Håkans por Glen Kamara. Más tarde, para los locales ingresaron Benjamin Källman, Anssi Suhonen, Santeri Väänänen y Adrian Svanbäck. Por el lado de la visita, destacaron los ingresos de Anton Kovalev, Trofim Melnichenko, Valeri Gromyko y Evgeni Yablonskiy para sostener el orden defensivo.

El rigor físico se hizo presente a lo largo del complemento, resultando en varias amonestaciones. Por el lado de Bielorrusia, Artem Shumanskiy (60') y Anton Lukashov (70') fueron sancionados. En tanto, Finlandia sufrió las tarjetas amarillas de Kaan Kairinen (72') y Adam Ståhl (85'), condicionando el tramo final del partido.

En cuanto a las estadísticas, Finlandia dominó la posesión del balón con un 61% frente al 39% de Bielorrusia. Pese a la tenencia local, ambos conjuntos registraron 9 tiros totales. La visita fue ligeramente más precisa en sus intentos, logrando 3 tiros a puerta contra los 2 de los locales. Finalmente, la superioridad en balones detenidos fue para el conjunto finlandés, que ejecutó 8 corners comparados con los apenas 2 del equipo bielorruso.