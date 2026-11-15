Finlandia venció 7-2 a San Marino, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 en el Bolt Arena a las 14.00, con el arbitraje de Georgi Kabakov. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, el conjunto local demostró su superioridad ante San Marino en un partido que dominó de principio a fin.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-3-3, aunque la efectividad fue marcadamente distinta. El festival de goles comenzó a los 8 minutos, cuando Adrian Svanbäck marcó el primer tanto tras asistencia de Onni Valakari. Posteriormente, Leo Walta amplió la ventaja a los 17 minutos. La racha goleadora continuó con Adrian Svanbäck a los 20 minutos tras pase de Joel Pohjanpalo, quien luego anotaría el cuarto y el quinto a los 36 y 42 minutos, este último con asistencia de Leo Walta. En el complemento, Daniel Håkans sumó a los 70 minutos tras una asistencia de Santeri Väänänen y, finalmente, Adrian Svanbäck selló su hat-trick a los 78 minutos tras una habilitación de Roman Eremenko. Por el lado de San Marino, Nicola Nanni descontó de penal a los 26 minutos y anotó nuevamente a los 76 minutos tras asistencia de Nicolas Giacopetti.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una gran diferencia en la posesión y la creación de juego. Finlandia controló el balón con un 66,9% de posesión frente al 33,1% de San Marino. La agresividad ofensiva de Finlandia se tradujo en 18 tiros totales, de los cuales 11 fueron a puerta, mientras que San Marino apenas pudo registrar 6 disparos, con solo 2 entre los tres palos.

Las modificaciones tácticas fueron constantes a lo largo del segundo tiempo. Finlandia realizó cambios estratégicos, destacándose el ingreso de Daniel Håkans, quien anotó tras sustituir a Naatan Skyttä a los 56 minutos por lesión. Por su parte, San Marino buscó variantes con varios cambios en el complemento, incluyendo el ingreso de Samuel Pancotti y Alessandro Golinucci, aunque no lograron contener el poderío ofensivo rival. El partido también se caracterizó por la intensidad en las faltas, resultando amonestados Robert Ivanov y Ryan Mahuta por Finlandia, mientras que en San Marino recibieron tarjetas amarillas Lorenzo Lazzari, Marco Pasolini, Cristian Meloni y Alessandro Tosi.