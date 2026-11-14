Muerte de Jesús de Miguel: la federación española le aplicó la máxima sanción al arquero Jesús Owono

La muerte del delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, que falleció tras recibir una falta durante un partido de la segunda división española, derivó este viernes en una suspensión de 12 fechas para Jesús Owono, arquero de FC Andorra. La Real Federación Española de Fútbol le aplicó la máxima sanción prevista para esa infracción en su código disciplinario, además de las multas indicadas en el mismo.

El episodio ocurrió el 2 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrentaron por el torneo de ascenso. Tras el choque con Owono, De Miguel fue trasladado a una unidad de terapia intensiva. Al día siguiente, el delantero murió.

El Comité de Competición consideró que fue una infracción grave por conducta violenta contra un rival durante el juego que causó lesiones graves. Para encuadrar la acción, recurrió al artículo 102 de la normativa de la federación. Las sanciones económicas que acompañaron la suspensión fueron impuestas de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del mismo código.

Jesús Owono recibió 12 fechas de suspensión, la máxima sanción prevista para la infracción que cometió NurPhoto - NurPhoto

La fundamentación se apoyó en el informe arbitral y en las características de la intervención del arquero. El organismo tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la posición de la pierna de Owono y la fuerza del impacto.

“La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva”, señaló la comisión.

A esos elementos se sumó el desenlace del episodio. El comité sostuvo que el fallecimiento del futbolista de Tenerife y la especial gravedad del caso justificaban aplicar el máximo castigo previsto para la infracción. “Es público y notorio el trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda”, expresó el organismo en su resolución.

Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, murió al día siguiente de un choque con Owono durante un partido de la segunda división española

La sanción se conoció mientras el regreso de Owono a la competencia todavía estaba en duda. Además de las consecuencias deportivas de la suspensión, el arquero atravesaba un profundo dolor por lo ocurrido, según señalaron tanto él como la federación de su país.

Después de la muerte del delantero, el futbolista de 25 años se bajó de la convocatoria del seleccionado de Guinea Ecuatorial para los partidos de este mes ante Zimbabue, correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. La semana pasada, describió el momento que atravesaba como “los días más difíciles de mi vida”.

La Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial también se refirió a su situación. La entidad señaló que el arquero atravesaba un profundo dolor y aflicción tras el fallecimiento de De Miguel.

Por su parte, Carles Manso, entrenador de Andorra, declaró el jueves que Owono aún no había decidido si volvería a jugar. El técnico explicó que el club le daría tiempo y espacio para tomar esa decisión, sin que entonces estuviera resuelta su continuidad deportiva.

Con información de Reuters.