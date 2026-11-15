VIDEO: los tres goles de Boca para derrotar a Banfield y llegar a la final de la Copa Argentina

No había arrancado cómodo Boca el primer tiempo de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, con la necesidad de repetidas intervenciones destacables de su arquero Álvaro Montero. Sin embargo, en la última acción de esa mitad llegó la tranquilidad por el gol de Santiago Ascacibar, que soltó al equipo rumbo a una goleada 3-0 en la que Sebastián Villa terminó siendo vital: hizo el segundo y asistió en el tercero, de Leandro Lozano.

En realidad, no hay que dejar a un lado, en medio de todos esos protagonistas, a Leandro Paredes, el dueño de la varita mágica. Él fue el nombre de la serenidad conseguida segundos antes del pitazo que cerró el primer tiempo con triunfo boquense.

Sebastián Villa aportó un gol y una asistencia para la goleada de Boca ante Banfield Marcelo Aguilar

Luego de una conducción de Villa desde izquierda hacia el centro, el colombiano encontró libre al volante central en la zona de tres cuartos de campo rival y le dejó la pelota. El capitán, con tiempo para pensar, frotó la lampara: visualizó la soledad de Santiago Ascacibar en el área -muy habilitado por el lateral Juan Alfaro- y pinchó la pelota para una asistencia directa a la cabeza del exvolante de Estudiantes, que definió contra un palo.

Con la mochila ya dejada en el vestuario, el equipo de Rodolfo Arruabarrena salió más distendido a un segundo tiempo en el que el Taladro mostró escasas virtudes respecto a las exhibidas en buena parte de la anterior mitad. Y cuando el escenario está presentado así, todo le sale más fácil.

Santiago Ascacibar abrió el marcador con un cabezazo Marcelo Aguilar

Entonces, a los 18 minutos del complemento, a Villa le sobró espacio durante un contragolpe para desequilibrar dentro del área, hamacándose para su mejor perfil desde su habitual zona, pero esta vez con la intención de patear. Su derechazo, con el pie abierto, se metió en el costado más lejano de la red.

Ya todo era una fiesta, pero Boca quiso regalarse una goleada. el lateral derecho Lozano luchó una pelota junto a Ascacibar y ganó el premio que lo llevó hasta la puerta del área rival. Sin embargo, no decidió ser agoísta y rematar, sino que -una vez más- el vistazo inmediato fue hacia la izquierda, donde Villa se encontraba nuevamente sin marcas.

La celebración de Leandro Lozano para el 3-0 Marcelo Aguilar

El extremo tampoco eligió lo imaginado cuando le llegó el pase, máxime con la confianza de su anterior aporte. Paró la pelota alta que le llegó por un pique previo y enseguida optó por abrir el pie derecho, pero para hacerla llegar a la altura del segundo palo del arco de Diego Rodríguez. ¿Quién llegó? El propio Lozano, que estiró la pierna derecha para inflar la red pese al poco margen para definir.

Los tres goles de Boca

Una semifinal en la que, en varias ocasiones, pudo haber comenzado debajo en el marcador, pero este Boca está dulce: terminó acomodándose al desarrollo, terminó siendo más que Banfield y jugará otra definición, la de la Copa Argentina, ante Platense.