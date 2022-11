Fixture del Mundial 2022: horarios y TV de la selección argentina y los partidos de hoy

escuchar

El fixture de la Copa del Mundo presenta este sábado 16 de noviembre un partido no previsto en el cronograma inicial: la selección argentina se juega su clasificación ante la selección de México. El equipo de Lionel Messi cierra la jornada en el turno de las 16, en el estadio de Lusail. Este encuentro crucial del grupo C será transmitido por DSports, TV Pública y TyC Sports.

Los once jugadores titulares que presente el DT Scaloni saldrán a la cancha con el partido de Arabia Saudita vs. Polonia resuelto, ya que este encuentro se desarrollará a las 10 de la mañana en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports). Pero más allá del resultado de este partido, la selección argentina necesita de los 6 puntos que le quedan en juego para que el pase hacia los octavos de final no dependa de un milagro matemático.

En los turnos de las 7 y 13 horas se jugará el grupo D de la primera ronda de la Copa del Mundo. Túnez y Australia abren la jornada futbolística en el primero horario, en el estadio de Al Yanub (transmiten DSports y TyC Sports). Por su parte, Francia vs. Dinamarca disputarán el otro encuentro de la zona en el estadio 974 (transmiten DSports y TV Pública). El equipo de Kylian Mbappé lidera el grupo gracias a la goleada con la que vapuleó a Australia en la primera fecha del torneo.

El fixture completo del Mundial Qatar 2022

Grupo A

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Países Bajos vs. Qatar - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Ecuador vs. Senegal - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Qatar 2022: Países Bajos - Ecuador

Grupo B

Fecha 1

Inglaterra 6 vs. 2 Irán - Lunes 21 de noviembre a las 10 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Estados Unidos 1 vs. 1 Gales - Lunes 21 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Fecha 3

Gales vs. Inglaterra - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Irán vs. Estados Unidos - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Resumen Inglaterra Irán

Grupo C

La Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita, los cuatro integrantes del grupo C del Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Fecha 2

Arabia Saudita vs. Polonia - Sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Fecha 3

Polonia vs. Argentina - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio 974 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Arabia Saudita vs. México - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports 2).

Grupo D

Las figuras de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, los integrantes del grupo D del Mundial @equipedefrance, @Socceroos, DBU, @FTF_OFFICIELLE - Francia, Australia, Dinamarca y Túnez

Fecha 1

Fecha 2

Túnez vs. Australia - Sábado 26 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TyC Sports).

Francia vs. Dinamarca - Sábado 26 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Túnez vs. Francia - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Australia vs. Dinamarca - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Grupo E

España, Alemania, Costa Rica y Japón competirán en el grupo E del Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Fecha 2

Japón vs. Costa Rica - Domingo 27 de noviembre a las 7 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

España vs. Alemania - Domingo 27 de noviembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Japón vs. España - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Costa Rica vs. Alemania - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Grupo F

Kevin De Bruyne, Luka Modric, Achraf Hakimi y Alphonso Davies, las estrellas del grupo F del Mundial @KevinDeBruyne, @HNS_CFF, @AchrafHakimi y @CanadaSoccerEN

Fecha 1

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos - Domingo 27 de noviembre a las 10 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Croacia vs. Canadá - Domingo 27 de noviembre a las 13 en el estadio Jalifa (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Croacia vs. Bélgica - Jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Canadá vs. Marruecos - jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Grupo G

Brasil, Suiza, Camerún y Serbia integran el denominado "grupo de la muerte" de Qatar 2022

Fecha 1

Suiza 1 vs. 0 Camerún - Jueves 24 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Brasil vs. Serbia - Jueves 24 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Brasil vs. Suiza - Lunes 28 de noviembre a las 13 (DSports y TV Pública).

Camerún vs. Serbia - Lunes 28 de noviembre a las 7 (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Camerún vs. Brasil - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Serbia vs. Suiza - Viernes 2 de diciembre a las 16 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

Grupo H

Cristiano Ronaldo, André Ayew, Son Heung-min y Luis Suárez, las figuras del grupo H del Mundial Selecciones de Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay

Fecha 1

Fecha 2

Corea del Sur vs. Ghana - Lunes 28 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Portugal vs. Uruguay - Lunes 28 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Corea del Sur vs. Portugal - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Ghana vs. Uruguay - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Octavos de final

1° grupo A vs. 2° grupo B - Sábado 3 de diciembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TV Pública).

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 3 de diciembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TV Pública).

1° grupo E vs. 2° grupo F - Domingo 4 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

1° grupo G vs. 2° grupo H - Domingo 4 de diciembre a las 16 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

1° grupo B vs. 2° grupo A - Lunes 5 de diciembre a las 12 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

1° grupo D vs. 2° grupo C - Lunes 5 de diciembre a las 16 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

1° grupo F vs. 2° grupo E - Martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

1° grupo H vs. 2° grupo G - Martes 6 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Cuartos de final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TV Pública).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TV Pública).

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TV Pública).

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 -Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 17 de diciembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 18 de diciembre a las 12 en el estadio Lusail (DSports y TV Pública).

LA NACION

Temas Mundial Qatar 2022