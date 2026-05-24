Flamengo perdió por 0-3 ante Palmeiras, por el Brasileirao Serie A

En una jornada marcada por la contundencia del visitante, Palmeiras logró una victoria categórica al superar por 3-0 a Flamengo. El encuentro, disputado el 23 de mayo de 2026 a las 21.00 en el Estadio do Maracanã, estuvo marcado por la temprana expulsión de Jorge Carrascal a los 20 minutos de juego, lo que condicionó el trámite para el local, bajo la atenta mirada del árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

El desarrollo del encuentro

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico 4-2-3-1, pero la superioridad numérica y la eficacia ofensiva decantaron el resultado a favor del visitante. Los goles fueron los siguientes:

A los 38 minutos, José Manuel López marcó el primer gol tras asistencia de Allan Andrade Elias .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 57 minutos, Allan Andrade Elias amplió la ventaja con una conquista personal.

amplió la ventaja con una conquista personal. A los 95 minutos, Paulo Henrique Sampaio Filho sentenció el 3-0 tras asistencia de Jefté Vital da Silva Dias.

Dominio y control del juego

A pesar de que Flamengo intentó ser protagonista con 22 disparos totales, solo 3 fueron a portería, evidenciando una falta de efectividad que se agravó tras quedarse con diez hombres. Por su parte, Palmeiras manejó los tiempos del partido con un 52,5% de posesión, frente al 47,5% del conjunto carioca. La disciplina táctica del equipo visitante se reflejó en su capacidad para aprovechar los espacios mientras el local sufría en defensa.

Modificaciones y cierre

El entrenador de Flamengo agotó sus variantes buscando revertir la situación, destacándose el ingreso de Bruno Henrique Pinto tras el descanso, aunque el esfuerzo no fue suficiente para descontar. Hacia el final, Palmeiras realizó ajustes para cerrar el compromiso, dando ingreso a hombres como Felipe Anderson y Lucas Evangelista, consolidando así un triunfo importante en condición de visitante dentro del calendario del Brasileirao Serie A.