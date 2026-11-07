Fluminense venció 3-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 6 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Manoel Barradas, con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. En un compromiso sólido, Fluminense logró imponerse por 3-0 ante Vitória. A los 15 minutos, Jefferson Savarino marcó el primer gol tras asistencia de Agustín Canobbio. Más tarde, a los 42 minutos, Agustín Canobbio marcó el segundo gol tras asistencia de Gustavo Nonato Santana. Finalmente, a los 90 minutos, Rodrigo Castillo marcó el tercer gol tras asistencia de Gustavo Nonato Santana.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron esquemas tácticos distintos, con Vitória apostando por un 4-1-4-1 frente al 4-2-3-1 planteado por Fluminense. El conjunto local intentó variantes con múltiples cambios; a los 45 minutos ingresó Lucas Rodrigues da Silva por Caíque, seguido por los ingresos de Renato Kayzer, Alex Bruno, José Vitor y Rúben Ismael Valente Ramos. Por el lado de la visita, los cambios también fueron una constante: a los 69 minutos, Rodrigo Castillo y Paulo Henrique Ganso saltaron al campo, mientras que posteriormente ingresaron Samuel Xavier, Kevin Serna y Yeferson Soteldo para cerrar el encuentro.

Análisis estadístico

El dominio de Fluminense se reflejó en los números del partido, donde alcanzó un 55,6% de posesión frente al 44,4% de Vitória. La efectividad ofensiva de la visita fue determinante: Fluminense realizó 14 tiros (7 a puerta), superando los 11 remates (5 a puerta) del equipo local. A pesar de que Vitória generó 9 tiros de esquina, no logró concretar acciones de peligro que vulneraran el arco rival.

Disciplina en el campo

El partido contó con dos amonestaciones registradas para el equipo local. Mateus da Silva Duarte vio la tarjeta amarilla a los 43 minutos por protestar, mientras que Lucas Rodrigues da Silva fue sancionado con otra tarjeta amarilla a los 87 minutos debido a una infracción. El triunfo consolida la performance de Fluminense en esta etapa avanzada del campeonato.