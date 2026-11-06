Jannik Sinner anunció que Darren Cahill no es más su entrenador: a quién sindican como su nuevo coach

Jannik Sinner anunció que ha puesto fin a ‌su vínculo con el ‌entrenador ⁠Darren Cahill, según anunció el propio número dos del mundo en un video publicado el viernes en las redes sociales. “Gran parte ​de lo que soy, como jugador y como persona, te lo debo a ti”, dijo Sinner sobre ⁠Cahill en un video publicado en Instagram. “De estas cinco temporadas, no olvidaré ni un solo día. Gracias, ‌amigo mío, por todo. Ha sido un privilegio”.

Debido a una lesión persistente en la rodilla, Sinner lleva fuera de las canchas desde que conquistó el quinto título de Grand Slam de su carrera en Wimbledon este año, en julio, pero se espera que regrese en diciembre en el torneo de exhibición Six Kings Slam, ‌en Arabia Saudita.

Jannik Sinner no juega desde su consagración en Wimbledon Kin Cheung - AP

Cahill, un entrenador veterano que ha llevado a cuatro jugadores al número ⁠uno del mundo, tenía previsto abandonar el equipo de Sinner en 2025, ‌pero se quedó un año más y declaró en Wimbledon ⁠que permanecería hasta finales de 2026 antes de plantearse ⁠su futuro.

“Esta temporada no ha terminado como nos hubiera gustado, pero eso no cambia lo que hemos hecho juntos —concluyó en su mensaje el número 2 del mundo—. Y tampoco cambia lo que estos años significan para mí. Quiero dar las gracias a tu familia por haberte compartido con nosotros. Sé lo mucho que os ha costado y no lo doy por sentado en absoluto. Gran parte de lo que soy hoy, como jugador y como persona, te lo debo a ti”.

El elegido

Los medios señalan al sueco ⁠Magnus ⁠Norman como el sustituto del técnico australiano. Exnúmero dos del mundo, Norman llega ​con experiencia y un historial contrastado, tras haber llevado a su compatriota ‌Robin Söderling a situarse entre los cinco primeros ​del ranking y a disputar dos ​finales de Roland Garros, antes de guiar al suizo Stan Wawrinka hacia tres títulos de Grand Slam.

Magnus Norman, nuevo entrenador de Jannik Sinner @swedennorman

El sueco, de 50 años, se unirá al entrenador Simone Vagnozzi, quien, al igual que Cahill, comenzó a trabajar con el italiano Sinner en 2022.

Sinner pasó de ser un talento en alza a alcanzar la cima del tenis bajo la tutela de Cahill, aunque su ascenso se vio interrumpido por una suspensión de tres meses en 2025 tras dar positivo en dos controles ‌por trazas de clostebol en ​2024, por lo que fue absuelto de cualquier irregularidad.

Alexander Zverev tiene garantizado terminar 2026 como número uno del mundo, ya que Sinner ha decidido no disputar ninguno de los torneos ATP que quedan este ‌año.