El recuerdo de Denis Zakaria, de Suiza, sobre enfrentar a Lionel Messi en el Mundial

El enfrentamiento entre la Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial dejó una impresión particular en Denis Zakaria. El mediocampista del seleccionado europeo, capitán de Monaco, recordó aquel encuentro y destacó un aspecto que lo sorprendió incluso más que el rendimiento futbolístico de Lionel Messi: el respaldo incondicional que recibe el capitán argentino de sus compañeros y de los hinchas.

En una entrevista en el canal Zack en roue libre, Zakaria se refirió a lo que vivió durante aquel partido, que terminó con una victoria por 3-1 de la selección argentina en tiempo suplementario. Aunque consideró que Messi no había tenido una de sus mejores actuaciones, reconoció que la figura del rosarino generaba algo difícil de explicar desde el lugar de un adversario.

“Contra nosotros no hizo su mejor partido. Es verdad, quizás fue su peor partido del torneo. Pero es increíble. ¿Viste que están dispuestos a ir a la guerra por él?”, expresó el futbolista suizo, sorprendido por la manera en que el resto del equipo acompañaba al capitán.

Además, destacó cómo todo el estadio Arrowhead de Kansas City apoyaba al 10 argentino Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, Zakaria aclaró que esa sensación no se limitaba a lo que ocurría entre los jugadores dentro del campo. El mediocampista también quedó impactado por el clima que se vivía en las tribunas y por la conexión entre Messi y los simpatizantes argentinos que asistieron al encuentro.

“Y eso se siente de verdad. Y lo mejor de todo es que no son solamente los 11 titulares ni los suplentes; es el estadio, son todos los hinchas. Realmente sentí que era Messi. El ambiente era una locura. Pero fue increíble vivirlo”, añadió.

Sus palabras reflejaron una experiencia que trascendió el resultado deportivo. Para el volante europeo de 29 años, enfrentar a Messi en una instancia decisiva de una Copa del Mundo también significó comprobar personalmente la dimensión que tiene el capitán dentro del seleccionado y entre sus seguidores.

También se refirió a la expulsión de Breel Embolo por parte del árbitro Joao Pinheiro, que cambió el partido cuando estaba 1-1 Ed Zurga - FR34145 AP

En otro tramo de la conversación, Zakaria reconoció que Suiza había llegado al partido con expectativas de eliminar a la Argentina. El recorrido previo del conjunto albiceleste les había permitido imaginar una clasificación a las semifinales, aunque finalmente el equipo de Lionel Scaloni consiguió imponerse en el tiempo suplementario.

Zakaria también se refirió a una de las jugadas más controvertidas de aquel encuentro: la expulsión de Breel Embolo, que dejó a Suiza con diez futbolistas después de haber conseguido el empate. El mediocampista cuestionó la decisión arbitral y consideró que tuvo una influencia determinante en el desarrollo del partido. “Una roja que, al final, fue bastante absurda. Para mí, no era roja”, sostuvo.

El futbolista profundizó en sus críticas al procedimiento del árbitro, que revisó la acción antes de modificar su decisión inicial. “Fue un error arbitral. Claramente fue un error arbitral. Esa roja nunca tendría que haber existido. Es una pena porque creo que, al final, esa decisión nos terminó matando el partido”, afirmó.

Más allá de la eliminación y la polémica, el futbolista conservó un recuerdo especial de aquella noche. No por una actuación sobresaliente de Messi, sino por la reacción colectiva que despertaba su presencia.