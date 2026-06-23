Francia venció 3-0 a Irak, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Francia se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 22 de junio de 2026 a las 18.00 en el Philadelphia Stadium, bajo el arbitraje de Drew Fischer. En un enfrentamiento contundente por la segunda fecha de la fase de grupos, Francia logró superar ampliamente a Irak por 3-0, consolidando su desempeño en esta edición de la Copa Mundial.
El desarrollo del marcador y la estrategia
El dominio de Francia se reflejó rápidamente en la red. A los 14 minutos, Kylian Mbappé marcó el primer gol tras asistencia de Michael Olise. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Kylian Mbappé amplió la cuenta tras asistencia de Ousmane Dembélé. Finalmente, a los 66 minutos, Ousmane Dembélé selló el resultado tras asistencia de Michael Olise. Cabe destacar que Francia planteó un esquema táctico 4-2-3-1, mientras que Irak optó por una formación 4-1-4-1. Además, el conjunto iraquí sufrió una baja temprana cuando a los 26 minutos debió ingresar Ali Ibrahim Karim Ali Al Hamadi por lesión de Aymen Hussein Ghadhban Al Mafraje.
Análisis estadístico del encuentro
La superioridad francesa fue evidente en los números finales. Francia mantuvo una posesión de balón del 55,5% frente al 44,5% de Irak. En el aspecto ofensivo, la diferencia fue aún mayor, con Francia registrando 19 tiros totales contra apenas 4 del equipo iraquí, logrando 5 remates a puerta. En cuanto a la pelota parada, Francia dispuso de 4 tiros de esquina, mientras que Irak ejecutó 2.
Gestión de planteles y disciplina
El partido también estuvo marcado por la constante rotación de los entrenadores para gestionar el desgaste físico. En Francia, destacan los ingresos sobre el final de jugadores como Marcus Thuram y Malo Gusto, mientras que Irak agotó sus variantes buscando sin éxito descontar en el marcador. En el aspecto disciplinario, Amir Fouad Abboud Al Ammari fue amonestado a los 5 minutos de juego por una falta, siendo la única tarjeta mostrada por el juez del encuentro, reflejando un duelo que, más allá del resultado, se mantuvo bajo control en términos de infracciones.
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