Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa

Fue una de las acciones más controvertidas del fin de semana y con River como protagonista. Andrés Gariano, el árbitro del partido del conjunto millonario ante Tigre, habló acerca de la jugada en la que determinó no sancionar penal por una supuesta infracción sobre Ángel Correa. El juez justificó su decisión y explicó que el VAR también entendió que no había infracción. Por eso se mantuvo en su postura.

Tras el partido que terminó con la victoria del conjunto de Victoria sobre el equipo de Eduardo Coudet, el árbitro dijo: “El VAR me la confirmó rápido, no es que estuvo tres minutos para confirmar la jugada. Lo bueno es que tuvimos los lesionados en el campo y le dimos más tiempo a la cabina para que trabaje”, explicó en ESPN Fútbol 1.

"EL VAR LO CHEQUEÓ Y VIO LO MISMO QUE YO" Andrés Gariano, árbitro de Tigre vs. River, se refirió al supuesto penal que decidió no cobrar y que todos reclamaron en el Millonario.



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El réferi del encuentro, que no consideró falta aquel contacto entre Nahuel Banegas y Correa, agregó: “Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que vi yo en la cancha, el mismo relato, por eso sostuvieron mi decisión”. Y finalizó: “Tomo decisiones, a veces bien, a veces mal, me llaman. Pero por lo que sé, creo que fue una decisión correcta, porque el VAR me lo soportó. Si no me hubiese invitado”.

Además, luego del encuentro, Gariano explicó: “Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en la cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal”.

A su vez, el árbitro confirmó que el encargado del VAR, Yamil Possi, también vio lo mismo por las cámaras y por esa razón no consideró que debía revisar la acción: “Me dijo que era una jugada normal de desarrollo del partido”.

🗣️ El árbitro Andrés Gariano habló sobre la polémica falta que reclamó todo River ante Tigre y lo que le comunicó el VAR: “En cancha yo veo una situación normal de juego (…) el VAR me dijo que era una jugada de normal desarrollo del partido”.



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Quien también habló de la jugada fue el lateral de Tigre, Nahuel Banegas, que dio su punto de vista sobre la jugada: “Yo me tiro y siento un planchazo, un golpe. Tengo un huevo en la canilla. Algunos me dicen que lo toco, otros que no, la verdad es que no sé qué fue lo que termina cobrando el árbitro, pero yo me tiré y siento que él me pisa en el intento de proteger la pelota”.

Esta controvertida determinación de Gariano desató la furia de Nicolás Otamendi y de Eduardo Coudet. El defensor del equipo de Núñez, muy molesto, dijo: “Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, que tenemos que respetarlos, pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, está la situación del penal, que a mi criterio fue claro. Ni el árbitro ni el VAR están para una competición como esta”.

Otamendi también dejó una dura crítica contra Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, aunque sin mencionarlo. “La verdad que no entiendo quién es el que es el encargado de los árbitros, pero bueno, tenemos que lidiar con eso“, cerró.

TODO River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa... ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/xpDv6jZl4Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

Mientras que el entrenador de River, Eduardo Coudet, se limitó a decir: “No entiendo por qué no se cobró penal y por qué no fue revisable”.

El posteo que la AFA borró

Un posteo en X (antes, Twitter) de la Asociación del Fútbol Argentino azuzó el fuego tras la victoria de Tigre sobre River. ¿Qué ocurrió? A las 18.56 de ayer, la cuenta @AFA publicó el resultado de Tigre-River y lo ilustró con la foto de la polémica acción de Correa y los defensores de Tigre. Hubo una reacción inmediata de los hinchas en las redes sociales a partir del posteo. Lo llamativo fue que, más tarde, la AFA borró el tuit. Entonces, en su historial de posteos quedó, a las 16.42, la notificación del triunfo de Sarmiento 2-1 a Atlético Tucumán y, luego, recién a las 21.20, el del empate 1-1 de Boca y Vélez, sin el resultado de Tigre-River en el medio de ambos.

tweet de AFA

El enojo de River tras el penal no cobrado a Correa se suma al no sancionado el 25 de julio ante Barracas, en la derrota 1-0 en el Monumental. Aquel día tuvo una jugada muy polémica: una infracción de Rafael Barrios a Lautaro Pereyra, del equipo millonario, sobre el final del primer tiempo. Ni el árbitro, Nazareno Arasa, ni sus asistentes del VAR, vieron nada ilícito en el contacto del defensor barraqueño.