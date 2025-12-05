Grupo A del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo A quedaron ubicadas las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur y un rival pendiente de definición, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo A contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica el 11 de Julio en Estadio Ciudad de México.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo A

11 de Julio | México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México

11 de Julio | Corea del Sur vs un rival pendiente de definición | Estadio Guadalajara

18 de Julio | México vs Corea del Sur | Atlanta Stadium

18 de Julio | Sudáfrica vs un rival pendiente de definición | Estadio Guadalajara

24 de Julio | México vs un rival pendiente de definición | Estadio Ciudad de México

24 de Julio | Sudáfrica vs Corea del Sur | Estadio Monterrey

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo A

El Grupo A del Mundial 2026 se desarrollará en cuatro ciudades: Distrito Federal de México, Guadalajara, Atlanta y Monterrey. El mítico Estadio Azteca, en la Ciudad de México, dará inicio a la fiesta deportiva más importante del planeta. Ese emblema del +fútbol, donde se jugaron dos grandes finales, esta vez inaugurará el torneo con la selección local. Desde sus gradas, los visitantes podrán contemplar la inmensidad de una capital que ofrece tanto historia como modernidad: museos de clase mundial, mercados tradicionales y una gastronomía que es patrimonio cultural.

A partir de esos primeros 90 minutos, la ruta del grupo se extiende hacia otros tres puntos geográficos. En Guadalajara, donde el Estadio Chivas (Akron) representa la cara contemporánea del fútbol mexicano. Su estructura ondulante, un toque futurista, se integra con el paisaje verde de Zapopan. En sus alrededores se combinan centros comerciales, bares y espacios culturales. La ciudad, cuna del mariachi y el tequila, propone una experiencia turística que mezcla tradición, diseño y hospitalidad.

Más al norte, esta zona mundialista cruza la frontera para llegar a Atlanta, la dinámica ciudad de Estados Unidos. Allí, el Mercedes-Benz Stadium impresiona por su arquitectura brutalista y su ingeniería moderna: techo retráctil, pantallas panorámicas y una acústica envolvente. Además de goles, los fanáticos gozarán de una urbe multicultural, con parques y museos.

El recorrido de esta zona mundialista también incluye a Monterrey. El Estadio BBVA combina cerros con tecnología de última generación. Además, permite un rápido acercamiento al polo cultural e industrial del norte mexicano. De hecho, se trata del segundo centro financiero y económico del país.