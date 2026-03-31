Boca Juniors vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Concluida la fecha FIFA de marzo, vuelve la acción en el Torneo Apertura 2026 de la Argentina. Este jueves, feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Talleres de Córdoba recibirá a Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Grupo A. El partido está programado para las 20.30 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al choque que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.75 contra 2.93 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.90.

Ambos equipos están en zona de clasificación a octavos de final y afrontarán un partido clave en el que la victoria depositará al ganador entre los líderes de la tabla de posiciones. La T, dirigida por Carlos Tevez, se ubica quinta con 18 puntos producto de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. De sus últimos nueve encuentros perdió solo uno y fue de visitante.

El xeneize, por su parte, se ubica sexto con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco igualdades y dos caídas. Hace ocho juegos que no pierde, pero empató la mayoría de ellos -cinco- y necesita más regularidad en un contexto en el que el entrenador Claudio Úbeda está siempre en el ojo de la tormenta.

Carlos Tevez vuelve a enfrentar a Boca Juniors, club del que es ídolo como jugador Mario Sar

En el equipo del barrio porteño de la Boca está confirmada la baja por lesión del arquero Agustín Marchesín y su lugar será, a excepción de una sorpresa, para Leandro Brey. Además, Leandro Paredes jugó con la selección argentina ante Zambia este martes en la Bombonera y su presencia dependerá de cómo se encuentre físicamente, sobre todo porque la próxima semana Boca visitará a Universidad Católica de Chile en el debut en la Copa Libertadores 2026.

La última vez que Talleres y el xeneize se enfrentaron fue en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y ganó el elenco porteño 2 a 0 en la Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel. Así, accedió a los cuartos de final de un certamen en el que posteriormente quedó afuera en semifinales a manos de Racing.