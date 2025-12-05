Grupo B del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo B quedaron ubicadas las selecciones de Canadá, un rival pendiente de definición, Qatar y Suiza, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo B contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Canadá y un rival pendiente de definición el 12 de Julio en Toronto Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo B

12 de Julio | Canadá vs un rival pendiente de definición | Toronto Stadium

13 de Julio | Qatar vs Suiza | San Francisco Bay Area Stadium

18 de Julio | Canadá vs Qatar | Los Angeles Stadium

18 de Julio | un rival pendiente de definición vs Suiza | BC Place Vancouver

24 de Julio | Canadá vs Suiza | BC Place Vancouver

24 de Julio | un rival pendiente de definición vs Qatar | Seattle Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo B

El Grupo B del Mundial 2026 se desplegará entre Canadá y la costa oeste de Estados Unidos. En esta zona, se encuentra la selección de Canadá y el Estadio Nacional de Canadá (BMO Field), un emblema de la ciudad de Toronto y del país, ya que se trata del primer foro específico para el fútbol. Los 45.000 espectadores que se acomoden en sus gradas gozarán de una vista privilegiada al lago Ontario y a una ciudad vibrante y multicultural, con gastronomía internacional y museos.

En la costa opuesta de Canadá, se erige el BC Place, un estadio con capacidad para 54.500 espectadores, una pieza única de arquitectura que es el orgullo de Vancouver. Y cerca de ahí, del otro lado de la frontera, se encuentra el Lumen Field, de Seattle, que durante la Copa del Mundo contará con 69.000 asientos. Ambas ciudades comparten un espíritu verde y costero, con montañas, bahías y una vida cultural activa.

Por la misma costa de Estados Unidos, pero un poco más al sur, en la Bahía de San Francisco, el Levi’s Stadium. Los 68.500 hinchas que se acerquen a esta obra de carácter vanguardista y ecológica, recorrerán pocos kilómetros para visitar Silicon Valley, el icónico Golden Gate o amplias playas del Pacífico.

Más al sur, el Mundial recalará en Los Ángeles, en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, con una capacidad cercana a 70.000 personas. Su techo retráctil y su pantalla circular lo posicionan entre los estadios más modernos del mundo, dentro de un complejo que integra ocio, tiendas y entretenimiento.