Grupo de España: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona H, la selección España compartirá grupo con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de España será el 15 de Julio frente a Cabo Verde en Miami Stadium. Luego, el segundo partido será ante Arabia Saudita el 21 de Julio en Miami Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Uruguay el 26 de Julio en Houston Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de España en el Mundial 2026

15 de Julio | España vs Cabo Verde | Miami Stadium

21 de Julio | España vs Arabia Saudita | Miami Stadium

26 de Julio | España vs Uruguay | Houston Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

España: historial de la selección en la Copa del Mundo

España mostró un desempeño histórico irregular en los Mundiales, alternando eliminaciones tempranas con avances puntuales a fases superiores. Hasta 2002 registró mayormente participaciones con salidas en primera ronda u octavos de final. Su punto más alto llegó en 2010, cuando obtuvo el título. Desde entonces mantuvo resultados variables: primera fase en 2014, octavos en 2018 y 2022. El recorrido refleja una presencia continua, pero si se analizan los resultados deportivos, la selección española muestra fluctuaciones marcadas en cada ciclo competitivo.