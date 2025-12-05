Grupo de Portugal: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona K, la selección Portugal compartirá grupo con un rival pendiente de definición, Uzbekistán y Colombia. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Portugal será el 17 de Julio frente a un rival pendiente de definición en Houston Stadium. Luego, el segundo partido será ante Uzbekistán el 23 de Julio en Houston Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Colombia el 27 de Julio en Miami Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Portugal en el Mundial 2026

17 de Julio | Portugal vs un rival pendiente de definición | Houston Stadium

23 de Julio | Portugal vs Uzbekistán | Houston Stadium

27 de Julio | Portugal vs Colombia | Miami Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Portugal: historial de la selección en la Copa del Mundo

Portugal presenta una participación limitada pero creciente en la historia de los Mundiales. Tras no clasificar en la mayoría de las primeras ediciones, ingresó por primera vez en 1966 y alcanzó el tercer lugar. Desde 2002 logró presencia continua, con resultados que se ubicaron entre fase de grupos, octavos de final y un cuarto puesto en 2006. El desempeño de la selección portuguesa muestra una incorporación sostenida en las últimas dos décadas, con clasificaciones consecutivas desde 2002 en adelante.