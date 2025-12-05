Grupo I del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo I quedaron ubicadas las selecciones de Francia, Senegal, un rival pendiente de definición y Noruega, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo I contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Francia y Senegal el 16 de Julio en New York New Jersey Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo I

16 de Julio | Francia vs Senegal | New York New Jersey Stadium

16 de Julio | un rival pendiente de definición vs Noruega | Boston Stadium

22 de Julio | Francia vs un rival pendiente de definición | Nueva York Nueva Jersey Stadium

22 de Julio | Senegal vs Noruega | Philadelphia Stadium

26 de Julio | Francia vs Noruega | Boston Stadium

26 de Julio | Senegal vs un rival pendiente de definición | Toronto Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo I

El Grupo I del Mundial 2026 propone un recorrido que atraviesa el corazón histórico y cultural de la costa este de América del Norte, desde los rascacielos de Nueva York hasta las orillas del lago Ontario en Toronto.

El punto más sureño de esta zona se ubica en el Lincoln Financial Field, en el distrito deportivo de Filadelfia. Allí, los 70.000 espectadores disfrutarán de un estadio rodeado de centros de entretenimiento. La pelota rodará allí por la historia grande de Estados Unidos: la Campana de la Libertad, el Independence Hall y los mercados.

El trayecto se encamina hacia el norte y la siguiente parada estará en Nueva York, en el imponente MetLife Stadium. Con capacidad para 82.000 espectadores, es uno de los escenarios más grandes del torneo y un símbolo de la potencia arquitectónica estadounidense. A minutos de Manhattan, los visitantes pueden combinar el fútbol con la más emblemática vida artística y urbana: Broadway, Central Park y una oferta cultural inagotable de Nueva York.

Si la marcha de la pelota sigue hacia arriba en el mapa, entonces llegará a Boston, al encanto histórico de Nueva Inglaterra. Allí, el Gillette Stadium ofrece unos 65.000 asientos en un estadio moderno rodeado de naturaleza y la historia grande estadounidense. En el paseo, además, podrán visitar los campus universitarios de Harvard y MIT o probar el clásico clam chowder en la zona portuaria.

El recorrido llega a Toronto, con el BMO Field, remodelado para recibir a 45.000 hinchas a la orilla del lago Ontario. El escenario combina vistas panorámicas con el espíritu multicultural de la ciudad, cargado de rascacielos, parques y barrios multiculturales