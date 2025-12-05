Grupo J del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo J quedaron ubicadas las selecciones de Argentina, Argelia, Austria y Jordania, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo J contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Argentina y Argelia el 16 de Julio en Kansas City Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo J

16 de Julio | Argentina vs Argelia | Kansas City Stadium

16 de Julio | Austria vs Jordania | San Francisco Bay Area Stadium

22 de Julio | Argentina vs Austria | Dallas Stadium

22 de Julio | Argelia vs Jordania | San Francisco Bay Area Stadium

27 de Julio | Argentina vs Jordania | Kansas City Stadium

27 de Julio | Argelia vs Austria | Dallas Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo J

El Grupo J del Mundial 2026 dibuja un recorrido profundo por el centro-sur de Estados Unidos, una ruta que une dos polos del deporte norteamericano: Kansas City, en el corazón del Medio Oeste, y Dallas, en Texas, con una escala clave en la Bahía de San Francisco.

El punto más septentrional de este grupo se ubica en Kansas City, específicamente en el Arrowhead Stadium, un templo del deporte estadounidense con capacidad para 73.000 espectadores. Reconocido mundialmente por su acústica ensordecedora, este estadio seguramente ofrecerá una de las atmósferas más intensas del torneo. Y al alejarse de las pasiones futboleras, se podrá recorrer los barrios históricos y los parques urbanos, y luego rendirse ante la célebre barbacoa.

Hacia el oeste, la travesía llega a la costa del Pacífico, donde se encuentra el Levi’s Stadium, en San Francisco. Con 68.500 asientos y un diseño vanguardista, esta postal de Santa Clara se enorgullece de ser uno de los recintos más sustentables del continente gracias a su sistema de paneles solares y su arquitectura abierta. A pocos kilómetros, los visitantes pueden sacarse su selfie en el Golden Gate, explorar Silicon Valley o disfrutar de la brisa de la playa.

Más al sur, el recorrido desemboca en Texas para abrazar la monumentalidad del AT&T Stadium, en Arlington, área metropolitana de Dallas. Los 94.000 aficionados quedarán rendidos ante la majestuosidad de uno de los estadios más grandes y tecnológicos del Mundial. Su pantalla panorámica y su estructura colosal harán de cada partido un espectáculo visual en sí mismo.