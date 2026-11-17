El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 13.30 en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, con el arbitraje de Mohamed Ahmed Al Mazyed. En una jornada marcada por el dominio del visitante, Honduras logró superar a Kuwait por un marcador de 2-0. A los 21 minutos, Joseph Rosales marcó el primer gol tras asistencia de Edwin Rodríguez. Más tarde, a los 37 minutos, Dereck Moncada amplió la ventaja con un tanto tras una habilitación de Roberto Osorto.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-4-2, aunque la efectividad en el área rival marcó la diferencia a favor de los centroamericanos. En cuanto a la disciplina, Julián Martínez vio la tarjeta amarilla a los 31 minutos tras una falta. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus alineaciones: a los 66 minutos, Honduras realizó cambios tácticos ingresando a Santos Martínez por Rigoberto Rivas y a Giancarlos Sacaza por Denil Maldonado, buscando controlar el ritmo del partido frente a un Kuwait que agotó numerosas sustituciones a lo largo de la segunda mitad para intentar revertir el resultado.

El trámite del partido estuvo claramente controlado por Honduras, que supo gestionar la ventaja obtenida en la primera parte. A pesar de los intentos de Kuwait por descontar en el marcador, la solidez defensiva del equipo visitante permitió que Edrick Menjívar mantuviera su valla invicta hasta su salida a los 88 minutos, momento en el cual ingresó Alex Güity. El desgaste físico fue evidente en ambos conjuntos, forzando múltiples modificaciones tácticas en la recta final del choque.

Este amistoso sirvió como banco de pruebas para ambos seleccionados. Mientras que Honduras demostró contundencia al concretar dos de sus aproximaciones más claras en la primera mitad, Kuwait no logró capitalizar sus acciones de ataque, careciendo de precisión en el último tercio del campo. Con este resultado, el conjunto hondureño cierra su presentación en el estadio Al-Sadaqua Walsalam con una victoria sólida que refuerza el trabajo táctico realizado bajo el sistema 4-4-2.