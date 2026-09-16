Huachipato venció 1-0 a Coquimbo Unido, por la Primera División Chile

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Se midieron en un duelo donde Huachipato se impuso con autoridad en la jornada 21 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 16 de septiembre de 2026 a las 18.00, Huachipato logró una importante victoria por 1-0 frente a Coquimbo Unido. El cotejo, correspondiente a la jornada 21 de la Primera División Chile, tuvo lugar en el Estadio Municipal de La Cisterna y contó con el arbitraje de Nicolás Gamboa.
El gol de la diferencia
El marcador se mantuvo cerrado durante gran parte del compromiso, hasta que apareció la figura de Sergio Núñez. A los 66 minutos, Sergio Núñez marcó el 1 gol que terminó sentenciando el resultado definitivo del partido a favor de Huachipato.
Acciones disciplinarias y movimientos tácticos
El partido presentó un ritmo físico intenso, reflejado en las amonestaciones registradas a lo largo de los 90 minutos. Por parte de Coquimbo Unido, Elvis Hernández recibió la tarjeta amarilla a los 34 minutos. En el bando de Huachipato, fueron amonestados Maicol León a los 25 minutos y Mario Briceño a los 57 minutos.
Variantes en los equipos
Ambos cuerpos técnicos buscaron modificar el desarrollo del juego mediante sustituciones estratégicas. En Huachipato, fue notable el ingreso de Cris Martínez a los 68 minutos en reemplazo de Harold Antiñirre debido a una lesión. Por el lado de Coquimbo Unido, el entrenador intentó revertir la desventaja con múltiples cambios, incluyendo el ingreso de figuras como Lucas Pratto y Facundo Pons sobre el final del encuentro, aunque no lograron vulnerar la defensa rival.
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