Independiente del Valle venció por 1-0 a Deportes Tolima, por la Copa Libertadores 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro integró una nueva fecha del principal certamen continental; todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Independiente del Valle venció por 1-0 a Deportes Tolima como visitante, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores 2026. Para Independiente del Valle el gol fue marcado por Rodríguez . El cotejo se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro.
La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Cómo se disputa la Copa Libertadores en 2026
La CONMEBOL Copa Libertadores es el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Participan más de 40 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase preliminar compuesta por tres rondas eliminatorias, en las que distintos equipos buscan acceder a la fase de grupos.
En esta fase principal, 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro integrantes, donde se enfrentan en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Los dos mejores de cada grupo avanzan a octavos de final, instancia a partir de la cual la competencia continúa con eliminatorias directas de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final, que se disputa a partido único en una sede definida. En la edición 2026, la definición se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se consagrará al campeón de América.
- 1
Colapinto: Ciclismo con un quíntuple campeón del mundo, las actualizaciones que necesita Alpine y el asiento para 2027
- 2
A qué hora juega Boca vs. Recoleta hoy, martes 18 de agosto
- 3
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras la derrota vs. Países Bajos
- 4
Partidos de hoy, martes 18 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online