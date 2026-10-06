Alpine, el mejor quinto auto de la grilla de F1, no respalda el potencial con resultados y se achica el margen de error

Antes de empezar la gira asiática, Franco Colapinto apuntó que Alpine estaba en una posición favorable para achicar el margen y consolidarse como el quinto equipo de la grilla de la Fórmula 1. La teoría del argentino no era caprichosa y en los circuitos de Bakú y Sepang el modelo A526 enseñó potencial para pulsear por puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque la escudería con sede en Enstone se marchó vacía después del error del pilarense, que provocó un accidente y arrastró a su compañero de garaje, Pierre Gasly. Una semana después, el Gran Circo ofreció desquite, pero nuevamente las espadas de Alpine no capturaron puntos en el circuito malayo, aunque se trató del GP de Bahréin: esta vez, una estrategia equivocada en la elección de los neumáticos hundió al argentino y también al francés.

Los errores propios son alimento para Racing Bulls, el rival ante quien Alpine pulsea por el quinto casillero en el Mundial de Constructores, por detrás del póquer de escuderías que marca el pulso en la F1: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull Racing (RBR). El conjunto satélite de RBR abrochó 13 puntos en las recientes dos fechas, con dos séptimos puestos -firmó uno Liam Lawson y el restante Arvid Lindblad- y una décima posición del rookie británico. Con 183 puntos en juego, entre los siete grandes premios y la carrera Sprint del próximo fin de semana en Singapur, la diferencia no es indescontable, aunque Alpine tiene que empezar a confirmar en la tabla lo que disparan los datos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, a la caza de Arvide Lindblad: Alpine y Racing Bulls, el duelo por el quinto puesto en el Mundial de Constructores Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

La escudería con fábrica en Enstone tuvo un mejor inicio de campaña que su rival y se retiró del GP de Canadá, quinto episodio del calendario, con una ventaja de 13 puntos. Pero tres fechas después, en la visita al circuito Red Bull Ring, de Austria, RB pasó al frente y desde entonces conserva el quinto casillero entre los Constructores. A partir de la carrera en el trazado austríaco y a excepción de Monza y Madrid, la suma fue favorable para los coches que tienen como team principal al ingeniero Alan Permane.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y el hombre que toma las decisiones en el equipo, analizó el escenario tras la decepción en Sepang: “No fue el resultado que queríamos teniendo en cuenta desde dónde comenzamos la carrera, con nuestros rivales sumando puntos y la diferencia actual en el campeonato. La velocidad pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanza el quinto puesto”, comentó el italiano, que se enfoca en la próxima cita, del fin de semana, en el circuito urbano de Singapur. Un trazado en el que fue protagonista en 2008 al ordenar a Nelson Piquet Jr., junto con el ingeniero Pat Saymonds, que chocara contra el muro y provocara el ingreso del Auto de Seguridad para beneficiar la estrategia de su compañero de equipo Fernando Alonso. El asturiano sacó rédito y Renault festejó el triunfo en el estreno del circuito de Marina Bay y un año después la FIA expulsó de por vida a Briatore, que en 2010 logró que el Tribunal de Gran Instancia de París anulara la sanción.

El desparramo que provocó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán y que perjudicó a Alpine: el argentino colisionó a su compañero Pierre Gasly y ambos debieron abandonar Darko Bandic - AP

En las carreras en Azerbaiyán y Malasia, Alpine partió con ventaja en la grilla: en Bakú, Gasly largó 7mo y Colapinto, 10mo; siete días después, y con las penalizaciones que afectaron a las dos escuderías -el argentino recibió 15 puestos de castigo, cinco por el accidente que generó en Azerbaiyán y diez por el cambio del motor de combustión interna-, el francés largó 9no y el pilarense 21ro, mientras que las espadas de RB en ninguna de las dos citas fueron parte de la Q3 en la prueba de clasificación: Lawson, 12do en Bakú y 11mo en Bahréin; Lindblad, 11mo y 22do (castigado con 30 posiciones, por instalar el quinto motor de combustión interna, quinto turbocompresor y quinto conjunto de escapes).

El accidente en Bakú dinamitó todas las posibilidades y generó un malestar interno en Alpine –en el circuito Briatore y Gasly fueron muy críticos con Colapinto-, aunque la tormenta se fue suavizando. “Estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos coches estaban en posiciones que nos permitían sumar puntos y con un buen rendimiento. Una maniobra desacertada para un piloto con su experiencia”, la reprimenda pública del asesor ejecutivo.

Franco Colapinto (Alpine) marcha por delante de Arvid Lindblad en Sepang, durante el Gran Premio de Bahréin; los fallos en la elección de neumáticos perjudicaron al argentino y el británico, que largó último, sumó un punto para Racing Bulls Rudy Carezzevoli - Getty Images AsiaPac

Del error individual que tuvo consecuencias colectivas, al desacierto de estrategia del equipo que destruyó cualquier intento de reacción de los pilotos en Sepang. Con la bandera roja, después de los fallos de software de la centralita que los autos utilizan para gestionar la unidad de potencia en condiciones de lluvia, para el relanzamiento algunas escuderías calzaron neumáticos slicks y quitaron los intermedios, con dibujo para lluvia. Alpine fue uno de los que arriesgó y ensayó el mismo plan para sus dos espadas, pero la pista no se secó con la rapidez que intuyeron los ingenieros y lo que trazaron perjudicó a Colapinto y a Gasly, que retrocedieron en el clasificador. “Optamos porque ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. La carrera no se desarrolló como esperábamos. Es una lección de la que debemos aprender como equipo. A veces asumimos riesgos y salen bien; otras veces, no. No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie”, la explicación de Alpine.

Pierre on a mission in Sepang 💨



The Alpine driver is the @aramco Speed Master at the Bahrain Grand Prix in Malaysia 😮‍💨#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ozyfiHQgSf — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

El ingreso del Auto de Seguridad, tras el despiste de Valtteri Bottas (Cadillac), resultó otro contratiempo, porque los dos autos quedaron descolgados del tren: Fernando Alonso (Aston Martin), que era el último entre los coches reagrupados, giraba a 7s931/1000 del puntero Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); Gasly, a 26s626/1000; Oliver Bearman (Hass), a 27s733/1000 y Colapinto, a 35s480/1000. La remontada del argentino, que terminó 13ro, destaca el ritmo del coche, una virtud que resaltó el piloto y que es un aliciente para lo que viene: “Con las gomas lisas tuvimos muy buen ritmo, pasé a varios autos que venían delante mío. Eso es positivo para el futuro, pero una pena que nos haya costado tanto esa decisión. Creo que, si no, hubiera sido una buena carrera”, relató Colapinto.

Un auto confiable, porque los tres abandonos, dos de Gasly y uno de Colapinto, se produjeron solo por accidentes y no por averías o fallos del motor –Alpine es cliente de Mercedes-, un ritmo de carrera que permite avanzar y un coche con velocidad de punta, virtudes del modelo A526. Un auto con potencial para ser el quinto de la grilla, pero que para cumplir ese objetivo debe recortar 22 puntos y corregir errores.