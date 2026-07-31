Independiente Santa Fe venció por 3-0 a Caracas, por la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe venció por 3-0 a Caracas como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Independiente Santa Fe los goles fueron marcados por Bustos , Figueroa (en contra) , Fagúndez . El cotejo se disputó en el estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.