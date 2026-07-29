El sentido mensaje de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a toda su familia en el terremoto de Venezuela

A un mes del doble terremoto que afectó Venezuela y que dejó un saldo de más de 5000 personas muertas, Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su esposa e hijos en el incidente, publicó una sentida carta en sus redes sociales y aseguró que atravesó “el peor momento” de su vida.

“Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba era perder a mi familia”, expresó el jugador, que vive en el país caribeño, pero que al momento de los sismos se hallaba en Caracas concentrado con su equipo.

La carta que publicó Trejo Redes

“Me tocó buscar en un edificio completamente derrumbado a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara mas en mi existencia“, continuó el futbolista de 38 años.

El jugador, con pasado en Instituto y Racing de Córdoba, entre otros equipos, aseguró que continuó la búsqueda “desde la fe”, con la creencia de que su familia podía seguir viva.

La imagen que compartió Trejo Redes

Junto al mensaje, compartió una imagen, donde se encuentra junto a los rescatistas y los allegados que viajaron para apoyarlo abrazados y rezando.

“Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aún en las peores circunstancias”, agregó.

En ese contexto, le agradeció a todos los que estuvieron a su lado en las primeras 72 horas tras el terremoto. “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envío para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”, manifestó.

Trejo, junto a su familia y el compañero de uno de sus hijos

“Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir”, concluyó.

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