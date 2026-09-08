Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 por la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Nemesio Camacho (El Campin), en una nueva jornada de la copa. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.