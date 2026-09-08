Saltar al contenido principal
LA NACION

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Independiente Santa Fe y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Independiente Santa Fe y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Nemesio Camacho (El Campin), en una nueva jornada de la copa. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Su padre es multimillonario, ella eligió el tenis y superó problemas de salud mental e hipotiroidismo
    1

    La tenista del padre multimillonario que superó problemas de salud mental e hipotiroidismo y se luce en el US Open

  2. Real Madrid venció a Inter pese a la asistencia de Lautaro y Enzo fue clave en el triunfo de City
    2

    Champions League: Real Madrid venció a Inter en el gran duelo del día y Enzo Fernández fue clave para City

  3. Quiénes son los dos acusados por el crimen de Federico Martín Aramburú
    3

    Quiénes son los dos acusados por el crimen de Federico Martín Aramburú

  4. Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de España
    4

    Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española