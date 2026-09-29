Inglaterra venció 2-0 a República Checa, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Fortuna Arena, con arbitraje de Halil Umut Meler. En un compromiso que estuvo condicionado por la temprana expulsión de Pavel Sulc a los 24 minutos por una falta grave, Inglaterra logró capitalizar su superioridad numérica para superar a República Checa por 2-0.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, pero la diferencia de jerarquía y el hombre de más fueron determinantes para el desarrollo del juego. Los goles llegaron en la etapa complementaria: a los 47 minutos, Anthony Gordon marcó el primer gol tras asistencia de Trent Alexander-Arnold, mientras que a los 69 minutos, Harry Kane sentenció el resultado final.

La superioridad de Inglaterra quedó reflejada en las estadísticas del encuentro. El conjunto visitante dominó la posesión con un 66,2% frente al 33,8% de República Checa, y generó un volumen de juego ofensivo muy superior, alcanzando los 22 tiros totales contra solo 6 de su rival.

El trámite también se vio alterado por el movimiento de los bancos de suplentes. Entre las sustituciones más destacadas, Inglaterra refrescó su ataque con los ingresos de jugadores como Eberechi Eze y Jude Bellingham, buscando mantener el control del ritmo. Por su parte, República Checa, que tuvo que rearmarse tras la lesión de Adam Karabec antes del descanso, no pudo contrarrestar el dominio inglés, sumando además una tarjeta amarilla por disidencia para complementar la estadística disciplinaria del choque.