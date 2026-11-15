Inglaterra venció 3-2 a España, por la Liga de Naciones 2026

En una tarde vibrante disputada el 15 de noviembre de 2026, a las 16.45, Inglaterra se impuso por 3-2 ante España en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Clément Turpin, quien tuvo una tarea intensa en un partido cargado de fricción y emociones.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando la estructura defensiva, aunque el desarrollo del juego mostró una paridad absoluta. El marcador se abrió a los 45 minutos, cuando Harry Kane marcó el primer gol para la visita a través de un penal. Ya en la segunda mitad, el ritmo se aceleró: a los 53 minutos, Ezri Konsa amplió la ventaja tras asistencia de Declan Rice, y a los 57 minutos, Ben White anotó el tercer tanto tras una habilitación de Jude Bellingham. España reaccionó con determinación: a los 65 minutos, Mikel Oyarzabal descontó de penal y, a los 75 minutos, Nico Williams puso el 3-2 definitivo tras la asistencia de Lamine Yamal.

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y los incidentes. Inglaterra sufrió la expulsión de Elliot Anderson a los 62 minutos por una falta profesional, lo que condicionó el cierre del encuentro. En cuanto a las sustituciones, España se vio obligada a realizar ajustes tempranos debido a las lesiones de Marc Pubill a los 20 minutos y Martín Zubimendi a los 72, lo que forzó el ingreso de Pedro Porro y Nico Williams, respectivamente. Por su parte, el entrenador visitante refrescó su alineación en los minutos finales con la entrada de Dominic Calvert-Lewin y Dan Burn para sostener el resultado.

Las estadísticas finales reflejaron el dominio territorial de España, que registró un 64,2% de posesión y 23 remates totales, con 7 de ellos al arco. A pesar de la superioridad en el control, Inglaterra fue más contundente en sus 9 intentos, logrando 5 disparos a puerta. Además, la visita ejecutó 6 tiros de esquina contra los 4 del local, consolidando un triunfo estratégico en una jornada donde la efectividad superó al volumen de juego.