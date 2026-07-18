Inglaterra venció 6-4 a Francia, por el Mundial 2026

Inglaterra y Francia protagonizaron un vibrante partido correspondiente a la definición del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputó el 18 de julio de 2026 a las 18.00 en el Miami Stadium, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, y culminó con una espectacular victoria del conjunto inglés por 6-4.

Lluvia de goles y esquemas tácticos

Ambos conjuntos saltaron al campo con propuestas definidas: Francia optó por un esquema 4-2-3-1, mientras que Inglaterra se plantó con un 4-1-4-1. El duelo fue un verdadero espectáculo ofensivo con múltiples anotaciones:

A los 3 minutos, Declan Rice marcó el primer gol de Inglaterra .

marcó el primer gol de . A los 18 minutos, Ezri Konsa amplió la ventaja inglesa tras asistencia de Declan Rice .

amplió la ventaja inglesa tras asistencia de . A los 37 minutos, Bukayo Saka anotó el tercer tanto tras un pase de Marcus Rashford .

anotó el tercer tanto tras un pase de . A los 46 minutos, nuevamente Bukayo Saka se hizo presente en la red asistido por Eberechi Eze .

se hizo presente en la red asistido por . A los 48 minutos, Kylian Mbappé descontó para Francia gracias a la asistencia de Michael Olise .

descontó para gracias a la asistencia de . A los 54 minutos, Bradley Barcola sumó otro gol para los franceses con pase de Kylian Mbappé .

sumó otro gol para los franceses con pase de . A los 66 minutos, Kylian Mbappé volvió a marcar, esta vez nuevamente con pase de Michael Olise .

volvió a marcar, esta vez nuevamente con pase de . A los 87 minutos, Bukayo Saka concretó su gol de penal para sostener la ventaja.

concretó su gol de penal para sostener la ventaja. A los 96 minutos, Ousmane Dembélé convirtió para el cuadro galo asistido por Dayot Upamecano .

convirtió para el cuadro galo asistido por . Finalmente, a los 98 minutos, Jude Bellingham selló el resultado a favor de Inglaterra.

Estadísticas de un trámite parejo

Pese a la cantidad de goles, los números del partido reflejaron un trámite intenso y disputado en ambas áreas. Inglaterra dominó levemente la posesión del balón con un 54,1% frente al 45,9% de Francia. En el apartado ofensivo, ambos seleccionados generaron gran cantidad de peligro y registraron exactamente 19 tiros totales cada uno. Sin embargo, los ganadores fueron un poco más precisos frente al arco, logrando 11 disparos a puerta contra los 9 del combinado francés. En cuanto a pelotas paradas, los vencedores dispusieron de 4 tiros de esquina frente a los 3 de su rival.

Sustituciones clave en ambos bancos

El ritmo vertiginoso del encuentro y el desgaste físico obligaron a ambos entrenadores a mover el banco de suplentes. Por el lado de Francia, se destacó un cambio múltiple con intención táctica en el entretiempo, donde ingresaron figuras como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne y Dayot Upamecano. Más tarde, a los 91 minutos, Jules Koundé debió reemplazar por lesión a Malo Gusto. En las filas de Inglaterra, también se realizaron modificaciones tácticas importantes con los ingresos de Ollie Watkins, Elliot Anderson y Jude Bellingham. Además, sufrieron bajas físicas sobre el cierre: a los 83 minutos, Reece James entró en lugar del lesionado Jarell Quansah para sostener a la defensa en los instantes finales.