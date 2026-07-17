Nico González: de la escandalosa separación de su ex al affaire con Sabrina Rojas y un Mundial muy bien acompañado

A los 28 años, Nicolás González tiene su revancha mundialista. En 2022 fue uno de los 26 jugadores convocados para el Mundial de Qatar, pero tres días antes de su inicio, quedó desafectado por una lesión muscular y fue reemplazado por Ángel Correa. “Esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás”, expresó en aquel momento. Ahora, tres años después, es el recambio predilecto de Lionel Scaloni en el segundo tiempo para correr por la banda izquierda y sus cabezazos generaron varias situaciones de peligro en el área rival. En su primera experiencia en una Copa del Mundo, está acompañado por Ludmila Isabella, la joven que conquistó su corazón tras su escandalosa separación.

La relación entre el futbolista y la influencer se hizo pública a fines de 2025, luego de que él se separara de Paloma Silberberg, su novia durante casi tres años. Según trascendió, se conocieron en un boliche de Buenos Aires y tiempo después Ludmila empezó a compartir fotos de su estadía en España y a mostrarse en el Estadio Metropolitano alentando al Atlético de Madrid. Blanquearon su relación en las redes cuando recibieron juntos el 2026 y a partir de ese momento nunca más dejaron de mostrarse juntos.

Ludmila Isabella acompaña a Nicolás González en su primera Copa del Mundo (Foto: Instagram @ludisabella)

Quién es Ludmila Isabella, la novia de Nico González

Ludmila Isabella es influencer, con 135 mil seguidores en Instagram, trabajó como conductora en el programa Ispa todo al revés, del canal Net TV. Es madre de Benicio, de siete años, fruto de su relación con el exjugador Lautaro Acosta, a quien en 2023 denunció por violencia de género. “Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo”, expresó a través de un posteo en sus redes.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora intervino en el caso. Dispuso una restricción perimetral, el cese de hostigamiento y solicitó que el futbolista abandonara la casa que compartían en Temperley. A principios de 2025, ella le puso fin a la acción penal con una compensación.

Ludmila Isabella es influencer, trabajó como conductora en Net TV y es madre de Benicio, fruto de su relación con el exjugador de Vélez Lautaro Acosta (Foto: Instagram @ludisabella)

Hoy, madre e hijo acompañan a González en su primer Mundial, junto a sus familiares y amigos. Desde que comenzó el torneo, la joven —que tiene tatuado en la mano un 23, número de camiseta que usa el delantero en el Atlético de Madrid— comparte en sus redes sociales fotos de su estadía en los Estados Unidos y de sus momentos en la cancha, donde luce orgullosa la camiseta número 15.

Nicolás González y Ludmila Isabella oficilaizaron su relación a principios de este año Instagram @ludisabella

El miércoles, luego de la histórica victoria frente a Inglaterra, compartió románticas fotos de ambos en el Mercedes-Benz Stadium. El futbolista fue el primer cambio de Lionel Scaloni a los 20 minutos del segundo tiempo por Leandro Paredes y tuvo una destacada performance con un remate de cabeza al arco atajado por Jordan Pickford. Si bien no tuvo titularidad, ingresó desde el banco en seis de los siete partidos y hay chances de que sume minutos el domingo en la final del mundo contra España.

González junto a Alexis, en el festejo de la selección tras vencer a Inglaterra en semis del Mundial Tom Weller - dpa DPA

Los escándalos amorosos de Nicolás González

Antes de empezar su relación con Ludmila Isabella, Nicolás González estuvo tres años en pareja con Paloma Silberberg. Convivieron juntos en Italia, ella lo acompañó en sus etapas en Fiorentina y Juventus y viajó a los Estados Unidos para alentarlo durante la Copa América de 2024. Además, entablaron una sólida amistad con Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes en septiembre de 2024 organizaron un viaje a Milán para visitarlos.

Sin embargo, un año después estalló el escándalo. A mediados de 2025, surgieron versiones de que González tuvo un affaire con Sabrina Rojas, con quien se lo vio en un video charlando muy cerca en un boliche de Puerto Madero. “Estuvieron toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron en simultáneo”, dijo Pepe Ochoa en LAM (América TV). La conductora, que estaba recientemente separada, remarcó que González estaba de novio, negó el supuesto beso y aseguró: “Charlamos un rato y nada más”.

En 2025, Nicolás González fue vinculado sentimentalmente con Sabrina Rojas (Foto: Instagram @nicoigonzalez / @rojassasi)

Pero, independientemente de lo que pasó, el daño existió y, tras este hecho, González y Silberberg se separaron. Si bien la joven admitió que el video no fue el motivo de la separación, sí los llevó a mantener una conversación. “La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, sostuvo ella en diálogo con Intrusos (América TV).

A mediados de 2025, González se separó de Paloma Silberberg después de tres años juntos y en medio de rumores de infidelidad Instagram @palosilberberg

En un primer momento, la separación fue en “buenos términos”, pero ni bien regresó a Buenos Aires, ella se dio cuenta de que el futbolista dio vuelta la página más rápido de lo que se hubiera imaginado. ¿Qué lo delató? Las cámaras de seguridad de la casa que compartían en Italia: “Llegué a Ezeiza y supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas. Le escribí porque no había nadie esperándome y, como no me respondía, dije: ‘A ver qué cara… está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”.

“Me comí todo el chamullo que me había dado el día anterior, que me había llorado y que me había dicho que me iba a ayudar económicamente, y resulta que se me c*** de risa en la cara (...) Re morbo, pero me super sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo”, expresó en A la tarde (América TV). Silberberg rearmó su vida en Buenos Aires como modelo y mantuvo una breve relación con Grego Rosello, pero prefirió bajar el nivel de exposición poniendo en privado sus redes.