Pileta, lectura y relax: Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para alentar a Messi en la final del Mundial

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para que la Argentina y España se vean las caras en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un objetivo en común: levantar la copa del mundo. El domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), comenzará la final del Mundial 2026, que incluirá un show de entretiempo de 11 minutos que contará con las actuaciones de Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS. A los 39 años, Lionel Messi disputará su tercera final del mundo y se enfrentará por primera vez a Lamine Yamal, el bebé al que bañó para una campaña solidaria hace 19 años. Como siempre, su familia volará desde Miami para acompañarlo desde uno de los palcos VIP, pero en la previa, mientras él se entrena, su esposa Antonela Roccuzzo aprovechó para pasar unas horas a puro relax bajo el sol e inmersa en la lectura.

El viernes 17 de julio por la noche, la rosarina compartió en su cuenta de Instagram, donde supera los 40 millones de seguidores, imágenes de su estadía en el popular hotel y casino Hard Rock de Miami, ubicado en la ciudad de Hollywood, condado de Broward. El clan Messi-Rocuzzo es habitué de este lugar, teniendo en cuenta que además está cerca de Fort Lauderdale, donde tienen su residencia permanente.

En la previa de la final del Mundial, Anto Roccuzzo aprovechó para hacer un dpia de hotel (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina publicó una foto de la icónica fachada en forma de guitarra y se mostró relajada en una reposera al costado de la pileta, con un traje de baño de dos piezas color azul que dejó al descubierto el tatuaje de “Leo” que tiene a la altura de las costillas derechas. Complementó el look con un par de anteojos de sol, un collar y un reloj. Cuando hizo una pausa para comer, eligió del menú una hamburguesa doble de pollo con queso, tomate y rúcula.

La rosarina tomó sol junto a la pileta y se lució con una bikini azul (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El menú del día fue una hamburguesa de pollo con rúcula, tomate y queso (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Luego, armó una rutina nocturna de puro relax. ¿Qué incluyó? Un vaso de té, sus cremas para el infaltable cuidado de la piel, una vela de sal y piedra y, como no podía ser de otra manera, un libro. Roccuzzo es fanática de la lectura y no hay mejor manera de terminar el día que leyendo un par de páginas.

La rosarina decidió terminar el día con su rutina de cuidado de la piel, un té, un libro y una vela (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Esta semana, Roccuzzo voló con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro a la ciudad de Atlanta para presenciar la victoria por 2 a 1 en la semifinal ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium. Siguiendo el plan que ideó para todo el torneo, cuando el partido finalizó, regresó a su casa de Miami y organizó su propio festejo, del que hizo partícipes a sus seguidores de TikTok.

El festejo de Anto Roccuzzo tras la victoria frente a Inglaterra

Subió un video en el que se la pudo ver bailar y cantar al ritmo de “La Cumbia de los Trapos” de Yerba Brava, que reza: “Viene el fin de semana, todos a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón”. La cumbia sonaba de fondo en su casa y ella, vestida con un buzo blanco con una estampa de Argentina con el sol y las tres estrellas, dejó entrever su alegría por el pase a la final. El video causó sensación y ya acumula cerca de 55 millones de reproducciones.