Iran venció 2-0 a Palestina, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 12.00 en el Basra International Stadium, con arbitraje de Mohanad Qasim Eesee Sarray. Iran logró imponerse por 2-0 ante Palestina en un choque amistoso que sirvió para probar variantes tácticas de cara a los compromisos futuros de ambas selecciones.

En cuanto al desarrollo del juego, ambos equipos plantearon esquemas distintos: Palestina se organizó con un 4-4-2, mientras que Iran optó por un 4-3-3 más ofensivo. El complemento fue determinante para el resultado, especialmente tras la expulsión de Ameed Thaer Fayez Sawafta a los 64 minutos, lo que desequilibró la balanza en favor de la visita. A los 76 minutos, Sardar Azmoun marcó el primer gol tras asistencia de Hossein Goudarzi. Poco después, a los 84 minutos, Saleh Hardani selló el marcador definitivo tras una nueva habilitación de Hossein Goudarzi.

La disciplina fue un factor crítico durante la segunda mitad. Palestina sufrió la rigurosidad del juez con la expulsión de Ameed Thaer Fayez Sawafta, quien vio la tarjeta amarilla a los 61 minutos y, apenas tres minutos más tarde, recibió la segunda amonestación. También fueron amonestados Mus'ab Khaled Ismail Al Battat y Rami Kamal Anes Hamada por el lado local, mientras que Saeid Ezatolahi fue el único amonestado en el equipo iraní.

El banquillo fue fundamental para el desenlace, especialmente en Iran, cuyo director técnico realizó múltiples modificaciones al inicio del segundo tiempo, incluyendo el ingreso de los goleadores Sardar Azmoun y Saleh Hardani, quienes terminaron siendo decisivos. Por su parte, Palestina intentó refrescar el ataque con el ingreso de jugadores como Oday Ibrahim Mohammad Dabbagh, pero no logró revertir la superioridad numérica y futbolística del rival en el tramo final del partido.