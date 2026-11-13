Fuerte apoyo de FOPEA y ADEPA a LA NACION tras la decisión de la AFA de negarle las acreditaciones para la selección

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresaron su respaldo a LA NACION y repudiaron la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de negarle las acreditaciones para cubrir los amistosos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica. Ambas organizaciones cuestionaron la medida adoptada por la entidad que preside Claudio Tapia, en medio de las investigaciones publicadas por este diario sobre presuntas irregularidades en su gestión, y advirtieron sobre las restricciones al trabajo periodístico y al acceso a información de interés público.

La AFA argumentó una supuesta “falta de espacio” para rechazar las solicitudes de este medio, que por primera vez en más de un siglo no podrá cubrir desde el estadio un partido de la selección mayor en el país.

El comunicado de FOPEA

Luego de que se hiciera pública la prohibición a LA NACION, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado en solidaridad con este medio y otros afectados por medidas similares, en el que repudia la arbitraria decisión de la AFA.

Este es el contenido del mensaje:

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia las restricciones impuestas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a distintos medios para la cobertura de la Selección Argentina, y advierte que constituyen una clara restricción al acceso a información de evidente interés público.

Los periodistas de TN debieron cubrir desde la puerta de la entidad la conferencia en la que Lionel Scaloni anunció la renovación de su contrato. Esto ocurrió como consecuencia de la sanción por tiempo indeterminado que la AFA aplicó al canal, que le prohíbe el ingreso a sus instalaciones y la obtención de acreditaciones, sin fecha de revisión ni condiciones para levantarla. La misma medida alcanzó a Radio Ancasti de Catamarca y a Radio General Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la AFA negó a La Nación las acreditaciones para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, con el argumento de la «falta de espacio». Es la primera vez en más de un siglo que ese diario no podrá cubrir desde el estadio un partido de la Selección en el país. La negativa se produce mientras el medio publica investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión de las autoridades de la entidad. El mismo argumento había sido utilizado con TN días antes de su sanción.

La Selección Argentina y las decisiones de quienes conducen el fútbol nacional son asuntos de evidente interés público. Si la AFA considera que un contenido afectó derechos de terceros, o que hubo irregularidades en el uso de acreditaciones, dispone de las vías legales correspondientes para que se determinen las responsabilidades individuales. Lo que no puede hacer es excluir de manera indefinida a medios enteros ni convertir la acreditación de prensa en un mecanismo de premio o castigo según la línea editorial de cada uno.

FOPEA se solidariza con los colegas afectados y reclama a la AFA que revise de inmediato estas decisiones y garantice condiciones de acceso equitativas para todos los medios.

El comunicado completo de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también emitió un comunicado en la red social X (exTwitter) en que repudió la restricción impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostuvo que el periodismo debe poder investigar e informar sin represalias ni decisiones discrecionales.

ADEPA reitera su preocupación y repudio ante una nueva decisión arbitraria de la @afa que restringe el trabajo periodístico, esta vez al negar las acreditaciones a La Nación para cubrir los partidos de la Selección de fútbol. La información sobre la gestión y las actividades de la AFA es de legítimo interés público. El periodismo debe poder investigar e informar sin represalias ni restricciones discrecionales.