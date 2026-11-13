Vélez elige al presidente con cuatro proyectos para conducir un club con claras raíces

Vélez llega a una elección que no parece una más: probablemente, la más tensa de las últimas décadas. Los socios votan este domingo, de 8 a 18, en el Polideportivo y cuatro espacios se disputan la conducción del club por los próximos tres años: Legado Vélez, del oficialista Nelson Pugliese; Círculo El Fortín, con Federico Balestrini; ADN Azul y Blanco, que postula a Juan Cruz Montero, y Cruzada Renovadora, con Ignacio Mazzitelli. La economía, el fútbol profesional, la infraestructura y la relación entre la dirigencia marcaron el pulso de la campaña.

El punto de ebullición llegó el lunes pasado, cuando los cuatro candidatos se cruzaron en el primer debate presidencial de la historia del club, en la sala de conferencias del José Amalfitani. Lo organizó una treintena de medios partidarios, se transmitió por YouTube y se desarrolló bajo el lema “Que hablen las ideas, que decida el socio”, en bloques temáticos y con preguntas cruzadas.

“Darle continuidad a un modelo totalmente profesional y que los resultados están a la vista”, se presentó Pugliese, quien representa la continuidad de la gestión de Fabián Berlanga, que irá en su lista como vicepresidente primero. Propone revisar los contratos con proveedores, fortalecer los ingresos comerciales y publicar reportes periódicos para los socios. Su meta económica es reducir el déficit de 18 a 5 millones de dólares al final del mandato. Para el fútbol, plantea fijar un presupuesto antes de cada mercado de pases y que la dirigencia y la gerencia financiera participen en las decisiones sobre incorporaciones. También se comprometió a convocar a las agrupaciones para trabajar en una reforma del Estatuto durante los primeros 90 días.

Nelson Pugliese, el candidato oficialista

Balestrini, secretario de la actual Comisión Directiva, reivindica parte de la recuperación económica de los últimos años, pero expone reparos sobre el funcionamiento de la gestión y reconoció diferencias internas durante su paso por la conducción. Su campaña se apoya en la profesionalización de las áreas, la transparencia y la cercanía con el socio. Busca llegar a los 100.000 asociados, mejorar el Polideportivo y la Villa Olímpica y formar dirigentes junto con la Universidad de Buenos Aires.

Juan Cruz Montero, uno de los opositores

“Gracias a Berlanga y Pugliese, el futuro de Vélez está en peligro”, disparó Montero, la voz opositora más dura. Según su diagnóstico, el club tiene una deuda de 44 millones de dólares, de los cuales 31 serían exigibles en el corto plazo, y pérdidas mensuales superiores a los 2000 millones de pesos. Propone una reestructuración financiera, con financiamiento de un banco público, y nuevas alternativas comerciales, como el naming del estadio. También plantea ampliar el Polideportivo sobre terrenos ferroviarios linderos, habilitar el voto remoto para los socios que viven a más de 150 kilómetros y que el órgano de fiscalización quede en manos de la oposición. En el fútbol, cuestionó decisiones sobre transferencias y juveniles, y propuso reforzar el seguimiento de los jugadores cedidos.

Federico Balestrini, candidato de Círculo El Fortín

Cruzada Renovadora, que condujo el club entre 2017 y 2023, propone renovar los equipos de trabajo, modernizar las áreas y aplicar una metodología de gestión colectiva basada en la planificación. “Queremos un Vélez competitivo, ordenado en lo económico, un Vélez cercano a sus socios y sobre todo que sea profesional”, sostuvo Mazzitelli. “Vengo como hincha y como socio. En Vélez me crie, así como nuestros hijos, y practicamos mucho deporte. Pero considero que para conducir a Vélez hace falta más que quererlo de corazón, hace falta tener capacidad y un equipo preparado y método de trabajo”, agregó quien abrió el bloque económico mencionando un pasivo cercano a los 45 millones de dólares y ventas de futbolistas por 76 millones en dos años y medio, pero sufrió un bajón de presión durante la transmisión y debió retirarse.

Ignacio Mazzitelli, otro de los candidatos a presidente de Vélez

Tras una pausa, y con el acuerdo de los demás candidatos, lo reemplazó Nahuel Pérez, candidato a vicepresidente primero, que planteó recuperar una secretaría técnica, desarrollar un sistema de scouting propio y planificar las compras, ventas y préstamos de jugadores. El cruce más áspero de la noche fue entre Montero y Pugliese, y giró sobre la evaluación de la gestión saliente. “Junto a Berlanga, no solo fundiste a Vélez, le faltaste respeto al hincha y te alejaste del socio, sino que te sometiste a Tapia mientras a Vélez lo perjudicaban ¿Ese es el plan para los tres años que nos proponés?”, lanzó el candidato de ADN Azul y Blanco. Pugliese rechazó la acusación: “No solo que lo que decís es una falacia total, sino que hemos logrado reconvertir un club y ponerlo de pie, tomamos un club totalmente destruido y en materia futbolística ganamos tres estrellas y son innumerables las obras que hemos realizado”.

Las cuatro listas coinciden en el desafío para la próxima conducción: generar recursos genuinos, atender los compromisos financieros y sostener un equipo competitivo. En lo inmediato del destino futbolístico, hay consenso en que debe seguir Guillermo Barros Schelotto como entrenador en 2027. Aunque le contrato del Mellizo vencerá a fines de diciembre. El DT espera el resultado de las elecciones y el proyecto del club para tomar una decisión. Para el proyecto de club en el mediano y largo plazo, serán los socios quienes elijan el modelo a seguir. Después de una campaña caliente, Vélez vuelve a las urnas.