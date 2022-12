Japón vs. Croacia, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Japón y Croacia se enfrentan este lunes, desde las 12 (hora argentina) en un compromiso correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, y por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. El ganador se medirá ante el equipo que resulte vencedor del duelo entre Brasil y Corea del Sur, que juegan este lunes a las 16 en el Estadio 974.

Los ‘Samuráis Azules’ accedieron a los octavos de final de una cita ecuménica por cuarta vez en la historia, aunque nunca pudieron superar los octavos de final. La primera vez que superaron la etapa de grupos fue en la Copa del Mundo que organizaron junto a Corea del Sur en 2002: en esa oportunidad accedió en el primer lugar de un grupo H que compartió con Bélgica, Rusia y Túnez, aunque en octavos perdió con Turquía por 1-0. Luego también o consiguió en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

El combinado balcánico, por su parte, llegó hasta semifinales en cada una de las dos oportunidades en las que superó la primera ronda. En la primera edición que participó luego de su independencia (reconocida internacionalmente en 1992), en Estados Unidos 1994, finalizó en el tercer lugar del Mundial luego de derrotar a Países Bajos por 2-1 en el partido por la medalla de bronce. En Rusia 2018, por su parte, llegó hasta la final y terminó como subcampeón luego de caer ante Francia por 4-2.

Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del Mundial Rusia 2018, donde Croacia fue subcampeón OZAN KOSE - AFP

Cómo ver online Japón vs. Croacia

El partido se disputa este lunes 5 de diciembre a las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

Japón quiere inspirarse en el “espíritu samurái” para intentar batir a Croacia, según afirmó este domingo el defensor Yuto Nagatomo: “Antes de nuestro partido contra Alemania, dijimos que teníamos que ser valientes. Todos los jugadores mostraron este espíritu, estábamos muy motivados. Utilizamos la analogía de los samuráis”, señaló el ex Inter de Milán en conferencia de prensa. ”Ellos intentan mejorar su técnica, pero si tuvieran miedo antes de ir al combate, no podrían utilizar su técnica. Es lo mismo para el fútbol. Si llegamos con miedo, no podremos utilizar nuestro juego. Hace falta que juguemos con valentía. Menciono a menudo a los samuráis, que son bastante conocidos en el mundo, queremos luchar como ellos”, añadió.

El ex Inter de Milán, Yuto Nagatomo, es uno de los futbolistas con más experiencia de la selección de Japón Eugene Hoshiko - AP

Por su parte, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, aseguró que quieren avanzar de ronda para darle una alegría a su nación: “Somos el país más pequeño en términos de población de los octavos. La prioridad es pasar a la ronda siguiente. Creo que Croacia ha tenido grandes éxitos. Somos cuatro millones de croatas, lo que hemos logrado estos últimos años es un milagro”, señaló. “Intentaremos tener oportunidades, siempre soy optimista. Este Mundial es de alta calidad. Nos enfrentamos a un adversario que quiere mostrar de lo que es capaz. Nuestra ambición es ir a la ronda siguiente para que nuestro país esté contento”, cerró.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado croata es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.17. Un triunfo del equipo japonés, por su parte, paga cerca de 4.00; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.45 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Croacia, con un 46,54% de posibilidades. Por su parte el combinado asiático tiene un 27,65% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Japón : Shuichi Gonda ; Kou Itakura , Maya Yoshida , Shogo Taniguchi ; Junya Ito, Hidemasa Morita , Ao Tanaka , Yuto Nagatomo ; Daichi Kamada , Daizen Maeda y Takefusa Kubo . DT: Hajime Moriyasu .

: Shuichi ; Kou , Maya , Shogo ; Junya Hidemasa , Ao , Yuto ; Daichi , Daizen y Takefusa . DT: Hajime . Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalić.

