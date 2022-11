La formación de la selección argentina vs. Arabia Saudita, por el debut en el Mundial Qatar 2022

escuchar

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ultima detalles de cara al debut ante Arabia Saudita de este martes. En la previa, acudió a la conferencia de prensa obligatoria antes de cada duelo y dejó en claro que ya tiene definido el equipo titular aunque, como de costumbre, optó por no decirlo públicamente. El partido comienza a las 7 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports.

Con vistas exclusivas al partido, el DT del combinado nacional aseguró que no hay que subestimar al equipo rival: “No me animo a decir que los países árabes tengan un nivel de juego inferior. Siempre hay que demostrar que uno es superior a otro. El primer partido tiene condimentos emocionales muy fuertes”, comentó, además de reconocer que a los debuts mundialistas “siempre hay que sacarlos adelante, más allá de cómo”.

Lionel Scaloni en un entrenamiento de la selección argentina en la Universidad de Qatar Aníbal Greco - La Nación

El que también se sentó a hablar con los medios en el Centro de Prensa de Doha fue nada menos que Lionel Messi. El capitán del equipo albiceleste aseguró que se siente “muy bien físicamente” y que llega “en un gran momento” a este campeonato. ”Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, declaró ante la prensa antes del debut mundialista.

El rosarino, que jugará su quinta Copa del Mundo, explicó que “es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé como hice siempre en mi carrera”, comentó para luego hablar sobre las aspiraciones de cara al torneo: ”Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento”, agregó.

Lionel Messi en la conferencia desarrollada en el Centro de Prensa de Doha, antes del debut Aníbal Greco - La Nación

Por último, dejó en claro que este plantel le trae reminiscencias del subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Este grupo me recuerda al del 2014, un grupo muy unido y que tenía en claro lo que hacía adentro de la cancha. Eso da mucha confianza cuando vas a jugar, aunque para muchos sea su primera copa del mundo”, opinó. El único sobreviviente de dicho equipo, además de Messi, es Ángel Di María.

Posible formación de la Argentina para el debut

La mayor atención en la conferencia de prensa del DT argentino pasó por la pregunta de qué equipo presentará este martes ante Arabia Saudita. “El equipo está, los jugadores ya lo saben. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (la prensa). No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. De todas formas, no sale de lo que estuvieron viendo estos días. Ahora el equipo sale a jugar más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado ya no está. Mañana (por este martes) sale el sol otra vez y hay que jugar tranquilos, es lo que les digo a los jugadores. Tuvieron un mes de octubre frenético en cuanto al desgaste, cargadísimo y tuvimos que gestionar los entrenamientos y los minutos para que todos lleguen bien, estamos bien”, explicó el pujatense.

La selección argentina se entrena en la Universidad de Qatar, donde se encuentra concentrada

Más allá de que el técnico finalmente no lo confirmó, el equipo que saldría a la cancha estaría conformado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi y Lautaro Martínez. De esta manera, los dos cambios sobre la marcha fueron los de Tagliafico por Marcos Acuña (el lateral de Sevilla corría con ventaja) y el de ´Papu’ Gómez por Alexis Mac Allister.

