Selección argentina: Lionel Scaloni y la chicana cuando le preguntaron si tenía el equipo para jugar con Arabia Saudita

Incluso cuando estaba como entrenador interino de la selección argentina, Lionel Scaloni jugaba con las miradas en las conferencia de prensa. Por momentos se mostraba a la defensiva, por momento estaba obligado a aclarar más de la cuenta. En otros instantes respondía de manera altanera o sea. Con el tiempo se fue soltando, aunque en la previa del debut en el Mundial ante Arabia Saudita mantuvo gestos de su sello, por ejemplo cuando le preguntaron por el equipo titular. Pero tocó varios temas, desde el nivel del equipo argentino hasta las presiones que se pueden sentir en una instancia previa como esta.

“Creo que en una selección como la Argentina siempre tenés una presión por ser el entrenador. Y si los resultados no acompañan, sé como funciona esto. Pero también tengo claro el camino que elijo. Que quede claro que bajo ningún concepto estamos obligados a ganar una Copa del Mundo. Para nada. Estamos equivocados si creemos eso. No tenemos ninguna obligación de ganar el Mundial. Sí vamos a competir con otras selecciones muy buenas. A disfrutar un Mundial. Y esperamos que tanto los argentinos como el resto de los aficionados se sienta alegre de ver una selección que juega a un fútbol que a nosotros nos gusta y a la gente también”, dijo este lunes Scaloni en una conferencia de prensa en la que también habló Lionel Messi.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Doha, Qatar Aníbal Greco - La Nación

Con respecto a las modificaciones en la lista de 26 futbolistas, el entrenador sostuvo: “La decisión de los dos jugadores que se han ido, con todo el dolor del mundo, es porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición. Fue una decisión dolorosa, pero siempre pensamos primero en el equipo”, declaró el DT argentino. Y explicó: “Se fue Joaquín (Correa) que podía jugar por adentro y por afuera, Ángel (Correa) nos da eso. Y en el caso de Nico González la mayoría de veces que jugó con nosotros fue por izquierda. Y Thiago (Almada) nos puede dar mas o menos lo mismo, con otras características. Creemos que son las mejores opciones y estamos convencidos”.

La mayor atención estuvo también a la hora de preguntarle por el equipo que jugará este martes ante Arabia Saudita. “El equipo está, los jugadores ya lo saben. No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. De todas formas, no sale de lo que estuvieron viendo estos días. Ahora el equipo sale a jugar más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado ya no está. Mañana sale el sol otra vez y hay que jugar tranquilos, es lo que les digo a los jugadores. Los jugadores tuvieron un mes de octubre frenético en cuanto al desgaste, cargadísimo y tuvimos que gestionar los entrenamientos y los minutos para que todos lleguen bien, pero estamos bien”, explicó el entrenador.

La chicana de Scaloni apareció cuando le repreguntaron por el equipo. “¿Va a jugar Mac Allister o Papu Gómez por Lo Celso? Y el DT respondió: “Juega uno de los dos que dijiste...”

Entrenamiento del seleccionado Argentino en la Universidad de Doha Doha Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

¿Cual sería el equipo entonces? Más allá de que el técnico finalmente no lo confirmó, sería con Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Acuña; Di María, De Paul, Paredes y Papu Gómez o Mac Allister; Messi y Lautaro Martínez.

Hablando específicamente sobre el partido que espera para mañana, sostuvo: “Ecuador ganó muy bien (ante Qatar, por 2-0) y es una selección de un nivel altísimo. Es una selección que va a ser difícil enfrentarla. Y lo mismo Inglaterra. Pero no me animo a decir que los países árabes tengan un nivel de juego inferior. Siempre hay que demostrar que uno es superior a otro. El primer partido tiene condimentos emocionales muy fuertes”.

¿Hay favoritos? “Los grandes favoritos nunca ganan los mundiales. Pero sí hay 8 grandes equipos que están preparados para pelear hasta el final. Por motivos no futbolísticos los sudamericanos no han podido llegar a la definición (salvo la Argentina en 2014, donde inmerecidamente no pudo ganar). Creo que habrá detalles que definirán este Mundial, aún sabiendo que suele pasar que no gana el que mejor juega”.

Scaloni siempre se hace un espacio para elogiar a Leo Messi. Cuando le preguntaron por los dichos de Luis Enrique, DT de España, afirmó: “Luis Enrique habla de Leo porque lo entrenó, lo conoce y sabe lo que significa. Sus palabras son bienvenidas. Yo cuando puedo entrenarlo lo disfrutamos. Lo que esperamos es que todos lo disfruten, Porque es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios a Leo se quedan cortos porque él va a seguir y hay que disfrutarlo y nada más”

