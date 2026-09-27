LA Galaxy venció 3-2 a Colorado Rapids, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde LA Galaxy se impuso con autoridad en la jornada 28 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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En un vibrante encuentro disputado el 26 de septiembre de 2026 a las 23.30 en el Dignity Health Sports Park, LA Galaxy logró una remontada fundamental frente a Colorado Rapids. El partido, que contó con el arbitraje de Armando Villarreal, fue un reflejo de la intensidad competitiva de la jornada 28 de la MLS.
El desarrollo del marcador
El conjunto visitante sorprendió inicialmente con los tantos de Donavan Phillip, a los 4 minutos, y Paxten Aaronson, a los 39, ambos tras asistencias de Josh Atencio y Rob Holding respectivamente. Sin embargo, la reacción de LA Galaxy llegó en la segunda mitad:
- A los 53 minutos, Reggie Cannon marcó el 1-2 en contra de su propia valla.
- A los 66 minutos, João Klauss de Mello empató el marcador.
- A los 74 minutos, Justin Haak selló el 3-2 definitivo tras asistencia de Robert Taylor.
Movimientos tácticos
Ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas en el tramo final del juego. A los 61 minutos, el técnico de LA Galaxy movió el banco: ingresó Marco Reus por Lucas Felipe Calegari. Más tarde, a los 84 minutos, se produjo el ingreso de Kyogo Furuhashi por João Klauss de Mello debido a una lesión. Por el lado de Colorado Rapids, a los 67 minutos, Hamzat Ojediran reemplazó a Josh Atencio buscando mayor control en el mediocampo.
Disciplina en el campo
La tensión del partido se trasladó al plano disciplinario, donde el árbitro debió mostrar varias cartulinas amarillas. En Colorado Rapids fueron amonestados Keegan Rosenberry (9'), Rob Holding (30') y Josh Atencio (52'), mientras que en LA Galaxy recibió la amonestación Pablo Ruiz sobre el cierre de la primera parte (45').
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