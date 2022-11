La lista de 26 de Brasil para el Mundial Qatar 2022

escuchar

Brasil es el principal candidato al título del Mundial Qatar 2022 por su historia y, sobre todo, los nombres que incluyó Tité en la lista de 26 jugadores para iniciar la participación en el grupo G el 24 de noviembre frente a Serbia. Luego enfrentará a Suiza, el 28 y, por último a Camerún el 2 de diciembre. De obtener el primer o segundo puesto, clasificará a octavos de final y se cruzará contra rivales de la zona H que integran Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Al elenco sudamericano le sobra calidad en todas las líneas con futbolistas que militan en los mejores clubes del planeta. Cuenta, por ejemplo, con Alisson Becker y Ederson, dos de los mejores arqueros de la actualidad. Entre los defensores están Eder Militao, Marquinhos y Thiago Silva mientras que la sorpresa fue Dani Alves. A los 39 años, el lateral derecho que milita en Pumas de México se convirtió en el más veterano en ser citado por un combinado brasileño para una Copa del Mundo desde que Djalma Santos integró la nómina en Inglaterra 1966. A Santos también lo superó Silva, con 38 años. Incluso, el defensor jugará su cuarta cita ecuménica y alcanzará a glorias como Pelé, Nilton Santos, Castilho, el propio Djalma Santos, Emerson Leão, Cafú y Ronaldo.

Casemiro, Fabinho y Lucas Paquetá son los nombres que sobresalen entre los mediocampistas de un plantel cuyos delanteros son temibles: Neymar Jr., Gabriel Jesús, Raphinha y Vinicius Jr., entre otros. No está Roberto Firmino, el centroatacante de Liverpool quien en los últimos meses estuvo inactivo por una lesión y el entrenador se decidió por Gabriel Martinelli y Pedro, el goleador de la Copa Libertadores 2022 que brilló en el Flamengo campeón. Tampoco fue considerado su compañero Gabigol.

Dani Alves, el jugador brasileño más longevo en disputar un Mundial Francois Nel - Getty Images AsiaPac

La lista de Brasil para el Mundial 2022

Arqueros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras). Defensores: Dani Alves (Pumas UNAM), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) y Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea).

Dani Alves (Pumas UNAM), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) y Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea). Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham).

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham). Delanteros: Antony (Manchester United), Gabriel Jesús (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar Jr. (PSG), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

La lista oficial de Brasil para el Mundial Qatar 2022 está plagada de figuras

Brasil no tuvo inconvenientes con jugadores lesionados a excepción de Philippe Coutinho, aunque de estar a disposición tampoco tenía asegurado su lugar y era probable que Tité no lo convoque al Mundial 2022. El volante de Aston Villa sufrió una lesión muscular en su pierna derecha y la recuperación le demanda unas seis semanas, por lo que fue descartado días antes de que se oficialice la nómina brasileña.

Si bien se trata de una figura de renombre, no era muy tenido en cuenta y no fue convocado para la última fecha de amistosos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ante Ghana y Túnez. En total, acumula 69 partidos con 21 goles y 11 asistencias con la camiseta de Brasil. En las Eliminatorias de Sudamérica para la Copa del Mundo venidera jugó seis duelos, entre ellos los últimos cuatro, con cuatro tantos y una asistencia. En dos fue suplente pero no ingresó y no lo convocaron en seis ocasiones.

Philippe Coutinho se lesionó y no era elegible para Tité para el Mundial Qatar 2022 Andre Penner - AP

Brasil en mundiales

La selección brasileña es la única de todo el planeta que disputó las 21 copas del Mundo que se llevaron a cabo desde 1930 y, también, la más laureada con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, Italia 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. En otras dos ediciones fue finalista: Brasil 1950 y Francia 1998.

En total Brasil disputó siete finales, una menos que Alemania que ostenta cuatro estrellas al igual que Italia. Más atrás en el historial están la Argentina, Francia y Uruguay con dos torneos cada una y, por último, Inglaterra y España con uno.

Tras ganar el Mundial 2002, la Canarinha nunca pudo pasar las semifinales, instancia a la que llegó en 2014 siendo local y perdió 7 a 1 con Alemania en el histórico partido que se llevó a cabo en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. Luego, Países Bajos la derrotó en el choque por el tercer puesto. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 se despidió en cuartos de final a manos de Francia, Países Bajos y Bélgica, respectivamente.

LA NACION