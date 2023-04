La prelista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20: figuras, sorpresas y ausentes

escuchar

El director técnico de la selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, dio a conocer la prelista de convocados para el Mundial de la categoría que se disputará en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. Hay 37 futbolistas ‘reservados’ que pelearán por alguno de los 21 lugares de la lista definitiva, entre los cuales tiene que haber tres arqueros. La nómina fue publicada este martes en el boletín oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La base está conformada por gran parte de los que disputaron el Sudamericano Sub 20 a principios de año, a excepción de Francisco Gómez, Nahuel Génez, Francisco Marco, Maximiliano González, Axel Encinas, Santiago Castro, Nicolás Vallejo y Julián Fernández, que participaron del torneo y no figuran en la lista preliminar. En aquel certamen disputado en Colombia, la Argentina no logró acceder al hexagonal final, por lo que su clasificación a la Copa del Mundo finalmente se concretó tras confirmarse que el país albergará la cita ecuménica en reemplazo de Indonesia.

A los viejos conocidos se le suman varias figuras del ámbito local como Valentín Barco, Federico Redondo, Ignacio Miramón, Benjamín Domínguez, Juan Gauto y Tomás Avilés, que disputó el Sudamericano con la selección de Chile; como así también los reconocidos ‘Europibes’, que no fueron cedidos por sus equipos para viajar a Colombia a principios de este años, entre los cuales aparecen Alejandro Garnacho, Franco y Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero.

Garnacho corre a contrarreloj para llegar al Mundial; tiene una lesión en el tobillo derecho Ig / @garnacho7

El único inconveniente que aparece en el horizonte es que, como el Mundial juvenil no aparece en el calendario 2023 de la FIFA, las instituciones no tienen la obligación de ceder a sus jugadores, por lo que su convocatoria depende de la decisión de cada club. Sin embargo, hay dos noticias que alimentan la ilusión de Mascherano y su cuerpo técnico (a quién en los últimos días se incorporó el ex Independiente Leandro Stillitano):

En primer lugar, la AFA aprobó en asamblea que todos los clubes argentinos estarán obligados a ceder a sus futbolistas a la selección nacional.

En segundo orden, con respecto a los jugadores que se desempeñan en Europa, la ‘luz de esperanza’ aparece porque el certamen ecuménico comienza a disputarse en el tramo final de la temporada, por lo que varios equipos ya no estarán luchando por títulos ni por cumplir objetivos concretos, por lo que podrían dejar ir a sus jóvenes estrellas.

Con respecto a las ausencias relevantes, se puede mencionar a algunos jugadores que supieron vestir la camiseta de las selecciones juveniles y que finalmente no tendrán la oportunidad de disputar el Mundial Sub 20 por decisión del cuerpo técnico. Entre los más destacados aparecen Tiago Geralnik (Villarreal de España), Lucas Román (Barcelona de España) y Gianluca Prestianni (Vélez).

La lista preliminar de la selección argentina para el Mundial Sub 20

La prelista de convocados de la selección argentina de cara al Mundial Sub 20 2023 AFA - AFA

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Franco Herrera (Barracas Central).

Nicolás Claa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Agustín Giay (San Lorenzo).

Nahuel Arias (San Lorenzo).

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Ulises Ciccioli (Rosario Central).

Brian Aguilar (Lanús).

Valentín Gómez (Vélez).

Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata).

Renzo Malanca (Huachipato de Chile).

Román Vega (Barcelona de España).

Franco Carboni (Monza de Italia).

Julián Aude (Los Angeles Galaxy de Estados Unidos).

Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Tiago Palacios (Talleres de Córdoba).

Mediocampistas

Gino Infantino (Rosario Central).

Christian Ordoñez (Vélez).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra).

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal).

Nicolás Paz (Real Madrid Castilla de España).

Valentín Carboni (Inter de Italia).

Facundo Buonanotte (Brighton de Inglaterra).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Esteban Lucero (Defensa y Justicia).

Tomás Avilés (Racing).

Delanteros

Alejo Véliz (Rosario Central).

Juan Gauto (Huracán).

Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata).

Matías Soulé (Juventus de Italia).

Luka Romero (Lazio de Italia).

Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra).

Brian Aguirre (Newell’s).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Los países clasificados al Mundial Sub 20

Oficializada la Argentina como sede, la Copa del Mundo tiene a las 24 selecciones clasificadas que aguardan el sorteo del 21 de abril. El mismo se había programado para el 30 de marzo y se suspendió por la postura de Indonesia de que no compita Israel, motivo por el cual fue removido de la organización y, también, de la participación. Sin el elenco asiático, el 24° clasificado fue la selección argentina.

La Copa del Mundo Sub 20 por la que lucharán 24 selecciones, entre las que aparece la Argentina FIFA

En cuanto al resto de los participantes, por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol) accedieron al Mundial Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador; por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia, mientras que el último campeón mundial, Ucrania, quedó afuera; en la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por su parte, en Oceanía (OFC) se clasificó Fiji; en África (CAF) Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y, por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

En cuanto al formato del torneo, los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los que avanzarán de ronda los dos primeros, mientras que los cuatro mejores terceros también seguirán a la etapa eliminatoria de octavos de final.

