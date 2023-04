Cuándo es el Mundial Sub 20 en la Argentina: clasificados, sedes y todo lo que se sabe

escuchar

Es oficial. Se confirmó este lunes que la Argentina albergará el Mundial Sub 20 de este año luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la localía a Indonesia por conflictos extradeportivos. Gracias a ello, el combinado albiceleste, que no clasificó a través del Sudamericano que se disputó en enero en Ecuador, participará del certamen del que es el máximo ganador de la historia con seis títulos por ser anfitrión.

El ente regulador del fútbol a nivel internacional, presidido por el suizo Gianni Infantino, había confirmado el pasado 29 de marzo el retiro del país asiático como anfitrión. “Tras la reunión de hoy (por ese miércoles) entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 2023 debido a las circunstancias actuales”, informó la FIFA en un comunicado y, aunque no se revelaron más detalles, la determinación fue a raíz de la negativa del país asiático de que Israel participe del torneo debido a que las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas.

El Gobierno nacional firmó los avales para que la Argentina organice el Mundial Sub 20

Inmediatamente después de que comenzaran los rumores sobre la decisión que tomaría la FIFA, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se comunicó con Infantino y postuló a la Argentina para albergar el torneo. Luego apareció Qatar que, con gran parte de la infraestructura utilizada para la Copa del Mundo en la que Lionel Messi y compañía alcanzaron la gloria máxima, intentó organizar el torneo. Sin embargo, el presidente y sus colaboradores optaron por elegir al país de los campeones del mundo.

Este lunes el Gobierno Nacional presidido por Alberto Fernández firmó los avales para que el campeonato se dispute en la Argentina y solo falta el anuncio oficial de la FIFA, que sería este martes. Del acto en el Ministerio de Economía participaron el jefe de esa cartera, Sergio Massa, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

El país ya albergó la Copa del Mundo en 2001 y el equipo dirigido por José Néstor Pekerman con figuras de la talla de Nicolás Burdisso, Leonardo Ponzio, Andrés D’Alessandro, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez, entre otros, consagró campeón al derrotar 3 a 0 a Ghana en la final. Saviola fue el máximo goleador con 11 tantos y obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. D’Alessandro, por su parte, se quedó con el Balón de Plata.

Imagen de archivo del último Mundial Sub 20 jugado en la Argentina en 2001, que valió título

Los países clasificados al Mundial Sub 20

La Copa del Mundo tiene, oficializada la Argentina como sede, los 24 seleccionados clasificados que aguardan el sorteo. El mismo se había programado para el 30 de marzo y se suspendió por la postura de Indonesia de que no compita Israel, motivo por el cual fue removido de la organización y, también, de la participación. Sin el elenco asiático, el 24° clasificado fue la selección argentina.

Por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol) accedieron a la Copa del Mundo Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador; por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia, mientras que el último campeón mundial, Ucrania, quedó afuera; en la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por su parte, en Oceanía (OFC) se clasificó Fiji; en África (CAF) Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y, por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

En cuanto al formato del torneo, los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los que avanzarán de ronda los dos primeros, mientras que los cuatro mejores terceros también seguirán a la etapa eliminatoria de octavos de final.

El trofeo del Mundial Sub 20, que quedará en manos de la selección que se consagre FIFA

Los posibles convocados de la selección argentina

Ante la inesperada clasificación, Javier Mascherano, quien renunció de su cargo tras la eliminación tempranera en el Sudamericano, volverá a tomar las riendas de un equipo que sueña con consagrarse en casa. El ‘Jefecito’ conoce de sobra a todos los futbolistas que integrarán la nómina de convocados para el certamen ecuménico. La base estará conformada por gran parte de los que disputaron el torneo clasificatorio a principios de año, a quienes seguramente se le sumarán figuras que juegan en el exterior que no fueron cedidos por sus clubes para viajar a Colombia siempre que sus respectivos clubes los autoricen. Como el Mundial no está en el calendario 2023 de la FIFA, no es obligatorio para las instituciones ceder a sus jugadores.

Entre ellos se destacan Valentín y Franco Carboni (Inter y Monza, respectivamente), Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Thiago Geralnik (Villarreal) y Luka Romero (Lazio), entre otros. Sin ellos, los nombres más sobresalientes dentro de la última lista fueron los de Nicolás Paz (Real Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton) y Máximo Perrone (Manchester City). En los últimos días, Soulé comentó que todos están con ilusión de disputar el certamen mundialista: “Tenemos un grupo de WhatsApp con los que fuimos convocados desde Europa y hablamos de que ojalá podamos ir todos”, aseguró en diálogo con TNT Sports.

Matías Soulé y Lionel Messi: dos generaciones coincidentes en las canchas del previo de AFA Instagram Matías Soulé

A todos ellos, además, se le podrían sumar grandes futbolistas jóvenes que recientemente fueron vendidos al exterior como Román Vega y Lucas ‘Pocho’ Román (Barcelona de España) e incluso muchos con rodaje en el ámbito local, que no suelen participar de las convocatorias para los amistosos o incluso para los torneos que no se desarrollan en fecha FIFA, motivo por el cual las instituciones no tienen la obligación de cederlos -algo que si ocurrirá en la Copa del Mundo-. Por citar algunos ejemplos, podrían aparecer entre los convocados Valentín Barco (Boca Juniors), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Gianluca Prestianni (Vélez), Ignacio Miramón y Benjamín Domínguez (los dos de Gimnasia de La Plata).

Posibles sedes

Teniendo en cuenta que los estadios solo pueden utilizarse durante la extensión de la Copa del Mundo para tal fin, algunos recintos destacados y reconocidos como el Monumental, La Bombonera, el Cilindro de Avellaneda o el Libertadores de América, están descartados porque River, Boca, Racing e Independiente, respectivamente, están en plena temporada. De esta manera, aparecen otras alternativas. Y la determinación, asimismo, no es total.

En una situación similar están el Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Godoy Cruz hace de local habitualmente, y el Mario Alberto Kempes de Córdoba que a menudo utilizan Talleres y hasta incluso Belgrano e Instituto. Sin embargo, como esos cuatro clubes cuentan con canchas propias, los recintos se afectarán a la cita ecuménica y deberán competir en sus respectivas canchas.

En tanto, no hay obstáculos para organizar encuentros en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el que la selección argentina goleó a Curazao 7 a 0 en su segundo amistoso tras ser campeona mundial; en el Diego Armando Maradona de La Plata, en el Bicentenario de San Juan, el Único de Villa Mercedes en San Luis, el Centenario de Chaco ni en el Padre Martearena de Salta. De los mencionados, se elegirán seis y es probable que queden afuera los de Chaco y Salta.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero sería una de las sedes para el Mundial FB Estadio único Madre de Ciudades

LA NACION