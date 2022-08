Así está la tabla de la clasificación para el Mundial de básquet 2023: qué necesita la Argentina

La selección argentina de básquet cerró este lunes la cuarta ventana de las Eliminatorias al Mundial Indonesia-Japón-Filipinas 2023 con una victoria 95-77 sobre Bahamas en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata por la segunda fecha de la segunda etapa, recuperó el tercer puesto en el grupo E, que había perdido tras la derrota ante Canadá como visitante, y quedó muy cerca de la clasificación a falta de cuatro partidos para concluir el fixture.

El equipo dirigido por Néstor García tiene 14 unidades y dejó atrás a República Dominicana , que perdió ante Venezuela como visitante 76-72. El líder sigue siendo Canadá porque mantuvo su invicto contra Panamá con un contundente 106 a 50 y llegó a los 16 tantos.

La Albiceleste arrastró 11 puntos desde la primera rueda producto de cinco triunfos y una derrota y en total, con la alegría ante el elenco centroamericano, tiene un récord de seis victorias y dos caídas.

La tabla: así están las eliminatorias para el Mundial de básquet

La zona E de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2023 FIBA

La Argentina todavía no se aseguró su pasaje a la Copa del Mundo, pero quedó a un paso teniendo en cuenta cómo está el grupo F, donde tres selecciones ya tienen dos derrotas cada una, es muy probable que el mejor cuarto sea el de su zona.

Sus próximos dos compromisos, en noviembre y por la quinta ventana, serán de visitante. Primero se medirá con República Dominicana en un cotejo crucial y, después, ante Bahamas. Teniendo en cuenta los calendarios de la NBA y la Euroliga, no podrá contar con varias de sus figuras: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, quien ya no no estuvo esta convocatoria.

Las posiciones de la zona F de las Eliminatorias FIBA

El fixture de la Argentina en la segunda etapa

Cuarta ventana

25 de agosto de 2022: Canadá 99-87 Argentina.

29 de agosto de 2022: Argentina 95-77 Bahamas.

Quinta ventana

10 de noviembre de 2022: República Dominicana-Argentina.

República Dominicana-Argentina. 13 de noviembre de 2022: Bahamas-Argentina.

Sexta ventana

24 de febrero de 2023: Argentina-Canadá.

Argentina-Canadá. 27 de febrero de 2023: Argentina-República Dominicana.

Cómo se clasifica al Mundial

En la segunda etapa hay dos zonas de seis países cada una. La Argentina conforma la E con Venezuela, Panamá, Canadá, República Dominicana y Bahamas, pero solo enfrentará en cotejos de ida y vuelta a los tres últimos porque son los que clasificaron desde el grupo C. A los demás los cruzó en la ronda inicial. En la F están Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay, Estados Unidos y Colombia.

Los seis partidos se desarrollan en tres ventanas durante agosto y noviembre de 2022 y otra en febrero de 2023. Los tres líderes de cada tabla de posiciones obtendrán su pasaje al Mundial junto al mejor cuarto porque hay siete plazas disponibles.

Lo que viene para la selección argentina

La formación de la Argentina ante Canadá, en el primer partido de la cuarta ventana de las Eliminatorias

El equipo nacional jugará entre el 2 y 11 de septiembre la AmériCup 2022 en Recife, Brasil. En la primera etapa competirá en la zona B con Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana. En la A están el local, Uruguay, Colombia y Canadá mientras que en el C, Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá.