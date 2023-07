Las apuestas de Wimbledon 2023: quién gana el tercer Grand Slam de la temporada, según los pronósticos

escuchar

Wimbledon 2023 tiene un claro favorito al título, según los pronósticos de las apuestas, y es Novak Djokovic. Al serbio, de 36 años, lo avalan la historia, su presente y, sobre todo, la superficie por sobre el actual número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz. El resto de los tenistas están muy atrás en la consideración.

El balcánico se llevó esta temporada el Australian Open y Roland Garroses y es el máximo ganador de Grand Slam de la historia. Acumula cuatro coronas seguidas en el All England Tennis Club y, con hambre de muchas más gloria, va por un sinfín de récords. Uno de los que intentará es alcanzar a Roger Federer como el más vencedor en el césped londinense con ocho trofeos. Además, no pierde en ese campeonato desde hace seis años cuando en julio de 2017 el checo Tomas Berdych, por entonces 15º del ranking, lo derrotó en cuartos de final 7-6 (7-2), 2-0 y retiro afectado por una lesión en el codo derecho.

Novak Djokovic no pierde en Wimbledon desde 2017 y lleva cuatro títulos seguidos

Más allá de que Alcaraz es la mejor raqueta en la actualidad y la semana pasada logró el título en Quuen’s, el césped no es el suelo que mejor le sienta y, por ello, no es quien menos paga por la consagración. Incluso, lo reconoció en declaraciones que hizo en la previa: “Obviamente, el principal favorito es Djokovic. “Pero tengo grandes expectativas. Creo que conseguiré colocar presión sobre otros jugadores, incluso sobre Djokovic. Todo lo que puedo decir es que me siento con confianza y preparado para hacer bien las cosas”. Es su cuarto campeonato sobre césped y en 2022 accedió a la cuarta ronda en Wimbledon.

Ya sin Federer en el circuito y Rafael Nadal ausente por lesión, el resto de los jugadores van por el batacazo. El tercero en la nómina es el italiano Jannick Sinner, uno de los que mejor adapta su juego al pasto. El ruso Daniil Medvedev, tercer preclasificado, se ubica cuarto por encima de Sebastián Korda y Holger Rune. El finalista el año pasado, Nick Kyrgios, y Alexander Zverev figuran séptimos mientras que Taylor Fritz está octavo. Completan el top 10 Andy Murray y Alex De Miñaur en el noveno puesto y Stefanos Tsitsipas.

Apuestas a campeón de Wimbledon

Novak Djokovic (Serbia) - 1.64

Carlos Alcaraz (España) - 5.0

Jannick Sinner (Italia) - 21.0

Daniil Medvedev (Rusia) - 24.0

Sebastián Korda (Estados Unidos) - 37.0

Holger Rune (Dinamarca) - 46.0

Nick Kyrgios (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) - 51.0

Taylor Fritz (Estados Unidos) - 61.0

Andy Murray (Gran Bretaña) / Alex De Miñaur (Australia) - 67.0

Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 71.0

Carlos Alcaraz ganó su primer torneo en césped en Quuen's, pero sabe que no es favorito para Wimbledon Julian Finney - Getty Images Europe

La Argentina presenta ocho jugadores en el cuadro principal de varones de Wimbledon 2023: Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Guido Pella, Sebastián Baez, Tomás Etcheverry y Cachín. Ninguno de ellos está entre los favoritos al título, ni siquiera el mayor de los hermanos Cerúndolo quien en la previa se consagró en el ATP 250 de Eastbourne. El coterráneo que más cerca estuvo de coronarse en Londres fue David Nalbandian en 2002, cuando perdió la final contra el por entonces número 1 del mundo Lleyton Hewitt.

Los partidos del campeonato más tradicional del circuito de la ATP se transmiten cada jornada desde las 7 (hora argentina) por ESPN 2, por lo que también se pueden ver en vivo online a través de las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. Para acceder a la primera se requiere ser suscriptor mientras que en las tres restantes es requisito ser cliente del cableoperador para sintonizar el canal deportivo.

Francisco Cerúndolo es la principal esperanza de la Argentina en Wimbledon, pero está lejos en la consideración para campeón Charlie Crowhurst - Getty Images Europe

Tabla de campeones de Wimbledon

Roger Federer - 8

Novak Djokovic / Pete Sampras / William Renshaw* - 7

*Ganó todos los certámenes en la década de 1880, mucho antes del inicio de la Era Abierta.

