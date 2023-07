Novak Djokovic va por su octavo título de Wimbledon: las increíbles estadísticas que procurará en el tercer torneo de Grand Slam del año

escuchar

Novak Djokovic, como tantos niños en la Belgrado de la antigua Yugoslavia, creció en medio de los bombardeos de las fuerzas de la OTAN, con el olor a pólvora penetrándole las fosas nasales y causándole terror, con los sacudones de la tierra estremeciéndole el cuerpo. Cuando se oían las sirenas y los aviones de combate sobrevolaban el cielo humeante, debía correr junto con su familia a los refugios, a los sótanos de los edificios, a esperar que el miedo diera un poco de tregua. En medio de esa pesadilla, el pequeño Nole se animaba a soñar, a volar con la imaginación. Y ya en ese entonces, en medio de un escenario doloroso a su alrededor, su máximo anhelo era ser número uno y ganar Wimbledon.

“Mi educación, probablemente, fue diferente a la de la mayoría de los jugadores de mi generación. En los 90, cuando tenía cuatro o cinco años, tuvimos un par de guerras en mi país. A muchos torneos juveniles no pude viajar. Eran tiempos de mucha adversidad y desafiantes. Mi familia no tenía un buen pasar económico, pero, aun así, mis padres decidieron apoyarme en mi sueño de convertirme en un tenista profesional y, si tenía suerte, ganar Wimbledon y ser el mejor del mundo. Puedo decir que el tenis me salvó la vida, porque en otro contexto viviría asustado y pensando en las bombas. Pero por suerte todo aquello pasó; no lo olvido, pero pasó”, llegó a narrar Djokovic, con emoción. Hoy, no sólo es el jugador con mayor cantidad de títulos de Grand Slam (23, uno más que Rafael Nadal), sino que ostenta el récord de más semanas en la cima del ranking (389). Y no se detiene: va por más historia.

Djokovic y el frontón en el que practicaba cuando era un niño, dañado por las balas @DjokerNole

Es más: Djokovic no pierde en Wimbledon, el certamen de tenis más prestigioso del mundo, desde hace seis años. Fue en julio de 2017, cuando el checo Tomas Berdych, por entonces 15º del ranking, derrotó al serbio (afectado por una lesión en el codo derecho, vale apuntarlo) por 7-6 (7-2), 2-0 y retiro, en los cuartos de final. Desde entonces, Nole no volvió a tener obstáculos sobre el césped más distinguido del circuito y ganó cuatro títulos en forma consecutiva (en 2020 no se jugó, por la pandemia). Ni siquiera se le escapó el título en 2019, cuando el maestro suizo, Roger Federer, contó con dos match points con su saque en la final. A pocos días de que el tercer grande de la temporada levante el telón (la acción comenzará el lunes), el balcánico vuelve a encumbrarse como el gran favorito para ganar el título el domingo 16 de julio y romper más registros.

Djokovic, número dos del mundo y ganador de los primeros dos majors del año (Australia y Roland Garros), tiene los mejores registros sobre césped de la actualidad. De hecho, la leyenda de 36 años posee un récord de 86 triunfos y 10 derrotas en Wimbledon: su cantidad de victorias supera las que suman todos los jugadores del actual top 20 del ranking (85). El jugador del top 20 con la segunda mayor cantidad de victorias en el All England es el ruso Karen Khachanov (11º del ranking), con once; vaya distancia, ¿verdad? Algo más: el porcentaje de triunfos de Djokovic en Wimbledon es del 89,6 %, en comparación con el 56,3% del resto de los mejores veinte jugadores.

Djokovic, simpático, tras un entrenamiento con el estadounidense Brandon Nakashima, antes del comienzo de Wimbledon AELTC

Cuando Federer conquistó su octavo título en Wimbledon, en 2017 (venciendo en la final al croata Marin Cilic), Djokovic solamente poseía tres trofeos en el césped londinense. Roger se retiró, formalmente, en septiembre pasado. Esta temporada, el serbio tiene la histórica oportunidad de empatar a Federer con ocho coronas en el Grand Slam británico, una marca que parecía inalcanzable. La mayor cantidad de títulos que Djokovic ganó en un solo major es diez, en Australia. Djokovic y Federer se enfrentaron cuatro veces en Wimbledon y Nole ganó…, tres. En julio de 2019, Djokovic ganó, probablemente, una de las finales más espectaculares de la historia de Wimbledon. Se impuso ante Roger por 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6 y 13-12 (7-3), después de salvar dos match-points.

Djokovic puede lograr su tercer grande de la temporada si triunfa en el centre court de Wimbledon, lo que marcaría la cuarta vez que gane tres majors en un año, una hazaña que ningún otro hombre alcanzó; previamente lo consiguió en 2011, 2015 y 2021. Djokovic, además, está tratando de convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro Grand Slams en una temporada desde el australiano Rod Laver en 1969. Vale recordar que, en septiembre de 2021, Daniil Medvedev, por entonces número 2 del mundo, conquistó su primer título grande en el US Open y privó a Nole de obtener los cuatro Grand Slam en la misma temporada.

Una postal de los ensayos de Djokovic en Wimbledon AELTC

Djokovic, que prácticamente lo ha ganado todo en su carrera (a nivel títulos grandes sólo le faltaría el oro olímpico en singles), no pudo obtener cinco títulos consecutivos en un mismo Grand Slam, como sí pudieron otros referentes de las raquetas. Claro que ahora puede hacerlo en Wimbledon. Si Novak triunfa en el All England, se uniría al sueco Björn Borg (1976-80) y a Federer (2003-07) como los únicos hombres en ganar cinco títulos consecutivos de Wimbledon en la Era Abierta. Además, en caso de coronarse, igualaría la marca de la australiana Margaret Court, única en tener 24 trofeos de Grand Slam (Serena Williams, con 23, la persiguió durante años y no pudo alcanzarla).

Hace unos días, tras su primer entrenamiento en el césped londinense, Djokovic hizo un posteo desafiante. “Recordando el sabor y hambriento por más”, fue el mensaje que publicó, acompañado por un video en el que se lo ve saboreando un poco de pasto, un ritual que cumplió en la cancha central de Wimbledon después de conquistar un título. Jugó en Wimbledon por primera vez en 2005, siendo el 128º del mundo (cayó en la tercera ronda). Ganó el primero de sus siete trofeos en 2011, venciendo a Nadal (que era 1º) en la final, en cuatro sets. Desde el lunes próximo, cuando debute en la primera ronda frente al cordobés Pedro Cachin, estará anotando su decimoctavo cuadro principal. Después de ganar la final de Roland Garros (el 11 de junio, ante Casper Ruud), Djokovic sólo jugó un partido sobre césped (este jueves, venció a Frances Tiafoe, en una exhibición en el Hurlingham Club londinense). Además, la organización de Wimbledon le permitió hacer un set de entrenamiento en el centre court, con el italiano Jannik Sinner. Nole ya está preparado y decidido a seguir acrecentando ese sueño que ni una guerra pudo frustrar.