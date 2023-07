Wimbledon 2023: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

escuchar

Desde este lunes se disputará en Londres Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada para las ramas masculina y femenina en el que incursionarán los mejores tenistas del planeta, entre ellos nueve argentinos que sueñan con darle el trofeo al país por primera vez en la historia.

Los partidos del campeonato más tradicional del circuito de la ATP se transmitirán cada jornada desde las 7 (hora argentina) por ESPN 2, por lo que también se podrán ver en vivo online a través de las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. Para acceder a la primera se requiere ser suscriptor mientras que en las tres restantes es requisito ser cliente del cableoperador para sintonizar el canal deportivo.

Carlos Alcaraz es el número 1 del ranking mundial y recientemente ganó Queen's, pero no es el máximo favorito al título Clive Brunskill - Getty Images Europe

El número 1 del ranking mundial, Carlos Alcaraz, ganó recientemente el ATP de Queen’s, pero no es el máximo favorito al título porque competirá Novak Djokovic. El serbio, máximo ganador de majors de la historia, acumula cuatro coronas seguidas y, con hambre de muchas más gloria, va por un sinfín de récords. Uno de lo que intentará es alcanzar a Roger Federer como el más vencedor en el césped londinense con ocho trofeos.

El balcánico, que esta temporada se impuso en el Australian Open y en Roland Garros y debutará en el All England vs. Pedro Cachín: no pierde en Wimbledon desde hace seis años cuando en julio de 2017 el checo Tomas Berdych, por entonces 15º del ranking, lo derrotó en cuartos de final 7-6 (7-2), 2-0 y retiro afectado por una lesión en el codo derecho.

La Argentina presenta ocho jugadores en el cuadro principal de varones: Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Guido Pella, Sebastián Baez, Tomás Etcheverry y Cachín. El coterráneo que más cerca estuvo de coronarse en Londres fue David Nalbandian en 2002, cuando perdió la final contra el por entonces número 1 del mundo Lleyton Hewitt.

La parte alta del cuadro masculino de Wimbledon 2023 Wimbledon

La parte baja del cuadro masculino de Wimbledon 2023 Wimbledon

Los argentinos en el cuadro principal

Federico Coria: el número 104 del ranking mundial debutará contra el bielorruso Ilya Ivashka, a quien nunca enfrentó y está dos puestos por encima de él en el escalafón. Si avanza, puede enfrentar en la siguiente instancia a Grigor Dimitrov.

Francisco Cerúndolo: el mejor tenista argentino en la actualidad ganó recientemente el ATP 250 de Eastbourne y sueña con seguir haciendo historia en Wimbledon, donde su primer duelo será contra el portugués Nuno Borges. Tommy Paul (16°) en la tercera ronda y Daniil Medvedev en la siguiente, pueden ser sus rivales siempre que gane sus duelos.

Juan Manuel Cerúndolo: el menor de los hermanos tendrá un debut muy complicado contra el italiano Jannick Sinner, octavo máximo favorito. En la siguiente instancia, de triunfar, podría medirse con Diego Schwartzman.

Diego Schwartzman: debutará contra el serbio Miomir Kecmanovic, con quien tiene un historial a favor de tres triunfos. En el horizonte tiene a Jannick Sinner o Juan Manuel Cerúndolo.

Guido Pella: le tocó un primer cruce de suma complejidad frente a croata Borna Coric, 13° sembrado y con ya se enfrentó dos veces con una victoria por lado. Si se impone, jugará en la siguiente etapa contra un francés (Benjamin Bonzi o Harold Mayot).

Sebastián Baez: el sorteo lo emparejó en la primera etapa contra un oponente proveniente de la clasificación como el chileno Marcelo Tomás Barrio Vera. De ganar, en la segunda fase se medirá contra David Goffin o Nick Kyrgios, finalista el año pasado.

Tomás Etcheverry: el mejor argentino en Roland Garros chocará contra el español Bernabé Zapata Miralles, contra quien nunca jugó. Rivales potenciales en la segunda etapa son Emil Ruusuvuori y Stan Wawrinka.

Pedro Cachín: el azar no estuvo de su lado y en frente tendrá en la primera ronda al serbio Novak Djokovic, defensor del título que obtuvo las últimas cuatro ediciones y principal candidato al título. Si da el golpe, en la siguiente instancia jugará contra el australiano Jordan Thompson o el estadounidense Brandon Nakashima.

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 250 de Eastbourne la semana pasada e hizo historia Charlie Crowhurst - Getty Images Europe

Tabla de campeones de Wimbledon

Roger Federer - 8

Novak Djokovic / Pete Sampras / William Renshaw* - 7

*Ganó todos los certámenes en la década de 1880, mucho antes del inicio de la Era Abierta.

Roger Federer es el máximo campeón de la historia de Wimbledon con ocho títulos

Podoroska, la representante argentina entre las damas

El campeonato femenino tiene en su cuadro principal como única argentina a Nadia Podoroska. La rosarina debutará frente a la checa Tereza Martincova y, de ganar, puede enfrentar en la segunda ronda a Victoria Azarenka, 19ª favorita al título.

El certamen de mujeres tiene tres grandes candidatas: la número 1 del planeta, la polaca Iga Swiatek; Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, defensora de la corona que obtuvo en 2022.

La máxima campeona en Wimbledon es Martina Navratilova con nueve estrellas conseguidas entre 1978 y 1990. Una menos tiene la norteamericana Helen Wills y todas las logró antes de la Era Abierta, entre 1927 y 1938. Dorothea Douglass, la alemana Steffi Graf y la estadounidense Serena Williams acumulan siete trofeos cada una.

LA NACION

Temas Wimbledon