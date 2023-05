Las sedes del Mundial Sub 20 2023: todos los estadios del torneo

escuchar

Este sábado comienza el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en el país. Tras cuatro años de espera por la cancelación de la edición 2021 que iba a disputarse en Indonesia (la última fue la de Polonia 2019), el certamen más importante de la categoría se extenderá hasta el 11 de junio y se disputará en cuatro estadios diferentes: Único Diego Armando Maradona de La Plata, San Juan del Bicentenario, Malvinas Argentinas de Mendoza y Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Al momento de presentar la candidatura para que el país albergue el Mundial, luego de que la FIFA le quitase a Indonesia esa posibilidad por motivos extrafutbolísticos, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, propuso nueve estadios: Único Diego Armando Maradona de La Plata, San Juan del Bicentenario, Malvinas Argentinas de Mendoza, Mario Alberto Kempes de Córdoba, Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Único de Villa Mercedes (La Pedrera) de San Luis, Padre Ernesto Martearena de Salta, Centenario de Chaco y Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. Sin embargo, se inspeccionaron seis (San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Chaco y La Plata) y finalmente se definieron cuatro para recibir a las 24 selecciones clasificadas: Mendoza, San Juan, La Plata y Santiago del Estero.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene la solicitud de la AFA para albergar el Mundial Sub-20

El debut de la selección argentina está pactado para este sábado 20 de mayo a las 18, ante Uzbekistán, en Santiago del Estero. En ese mismo recinto, se enfrentará ante Guatemala el 23 a las 18; mientras que su último encuentro de la primera etapa será el 26 ante Nueva Zelanda, en San Juan, también a las 18. La posición que la selección nacional obtenga en la primera etapa, definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente.

Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final (estos dos últimos con entradas agotadas), se disputan en La Plata, sede que también albergará dos partidos de octavos de final y 12 compromisos de la etapa de grupos: todos los de la zona C y E, a excepción de los duelos entre Japón vs. Israel y Túnez vs. Uruguay, además de los encuentros entre Brasil vs. Nigeria por la tercera fecha de la zona D, y de Honduras vs. Francia, por la tercera jornada de la zona F.

El estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, será la sede de la final del Mundial Sub 20 Argentina 2023

Fixture completo de la etapa de grupos del Mundial Sub 20

Grupo A

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda - Sábado 20 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Sábado 20 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán vs. Guatemala - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador - Sábado 20 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Sábado 20 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Fiji vs. Eslovaquia - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Fiji - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia vs. Ecuador - Martes 23 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia vs. Estados Unidos - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador vs. Fiji - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel vs. Colombia - Domingo 21 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 21 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Senegal vs. Japón - Domingo 21 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Senegal vs. Israel - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Colombia - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Colombia vs. Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Grupo D

Fecha 1

Nigeria vs. República Dominicana - Domingo 21 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 21 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Italia vs. Brasil - Domingo 21 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Italia vs. Nigeria - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. República Dominicana - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

República Dominicana vs. Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra vs. Túnez - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay vs. Irak - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Uruguay vs. Inglaterra - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Irak vs. Túnez - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Túnez vs. Uruguay - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak vs. Inglaterra - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia vs. Corea del Sur - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia vs. Honduras - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Francia vs. Gambia - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Corea del Sur vs. Honduras - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

Honduras vs. Francia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

