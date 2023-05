Inauguración del Mundial Sub 20 Argentina 2023: hora y cómo ver online

escuchar

Este sábado 20 de mayo comienza el Mundial Sub 20 Argentina 2023. A diferencia de la gran mayoría de los certámenes ecuménicos organizados por la FIFA en los últimos años, el partido inaugural no tendrá como uno de los protagonistas al seleccionado local. Incluso se jugarán dos partidos al mismo tiempo: Guatemala vs. Nueva Zelanda, por el grupo A, y Estados Unidos vs. Ecuador, por el B. Ambos darán comienzo a las 15.

Luego, a las 18, está previsto otro par de duelos. La albiceleste recibirá a Uzbekistán, por la zona A, y Fiji y Eslovaquia se cruzarán por la B. Los dos compromisos del grupo de la Argentina se disputarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que los otros dos partidos se llevarán a cabo en el estadio San Juan del Bicentenario. Al término del primer turno y, en la previa del segundo, se llevaría a cabo una ceremonia de inauguración en Santiago del Estero.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero será la casa de la ceremonia de apertura del Mundial Sub 20 FB Estadio único Madre de Ciudades

Si bien aún no hay confirmación oficial sobre la diagramación del evento, se espera que comience alrededor de las 17, una hora antes del debut del equipo dirigido por Javier Mascherano. Según anticipó Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero, en diálogo con Nuevo Diario, está previsto que Patricia Sosa entone las estrofas del himno nacional en la previa del partido entre la Argentina y Uzbekistán.

Además, aseguró que habrá representación de todos los países, posiblemente con muestras culturales o presentación de las banderas, como suele ocurrir en campeonatos de este tipo: “Queremos que se destaque la participación de los distintos países. También habrá un ballet y actuaciones artísticas que tienen ver con la provincia”, afirmó. Aunque también comentó que no sabe todos los detalles porque este tipo de eventos siempre tienen un ‘factor sorpresa’.

Cómo ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los encuentros de la Copa del Mundo juvenil, que se llevará a cabo en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio, se pueden ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Cronograma del día 1 del Mundial Sub 20

Grupo A

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario.

- Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario. Fiji vs. Eslovaquia - Sábado 20 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

