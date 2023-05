El debut de Argentina Sub 20: cuándo juega el primer partido del Mundial

escuchar

La pelota comenzará a rodar en el Mundial Sub 20 el próximo sábado con cuatro partidos de la primera fecha para los grupos A y B, entre ellos el que protagonizará la selección Argentina. El combinado de Javier Mascherano recibirá en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, luego del cruce Guatemala vs. Nueva Zelanda, a Uzbekistán. Los otros dos enfrentamientos serán Estados Unidos vs. Ecuador y Fiji vs. Eslovaquia en San Juan.

El encuentro entre la albiceleste y los asiáticos está programado a las 18 y se transmitirá en vivo por DSports, TyC Sports y la TV Pública, los tres canales que le pondrán pantalla al campeonato. También se podrá ver en las plataformas digitales DGO, Flow, Telecentro Play, TyC Sports Play y Cont.ar.

Argentina vs. Uzbekistán

Mundial Sub 20 - Grupo A - Fecha 1

Día : sábado 20 de mayo.

: sábado 20 de mayo. Hora : 18.

: 18. Estadio : Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. TV : DSports, TyC Sports y TV Pública.

: DSports, TyC Sports y TV Pública. Streaming: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar.

En la previa a la Copa del Mundo el combino nacional afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza. En el primero derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto en dos oportunidades. En el segundo, venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

La nómina de la Argentina para la cita ecuménica tiene 21 jugadores, 15 de los cuáles son del ámbito local: Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa, Lucas Lavagnino, Valentín Barco, Lautaro Di Lollo, Agustín Giay, Gino Infantino, Tomás Avilés -jugó el Sudamericano con Chile-, Ignacio Miramón, Federico Redondo, Juan Gauto, Alejo Véliz, Brian Aguirre, Ignacio Maestro Puch y Valentín Gómez. De Europa están Román Vega, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero.

La selección argentina disputó varios amistosos en la previa al Mundial Sub 20 y no conoció la derrota Twitter Selección Argentina

Tras el debut, la Argentina volverá a jugar el martes 23 de mayo contra Guatemala en el mismo estadio y a la misma hora. Por último, en el cierre de la zona se medirá con Nueva Zelanda el viernes 26 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

La posición que el combinado nacional obtenga en la primera etapa definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente. Si es primero o segundo en su zona, avanzará a octavos de final. También lo logrará si es uno de los mejores cuatro terceros entre todos los grupos. De acuerdo a la ubicación que obtenga se modificará su presentación en la primera instancia de eliminación directa y en las siguientes.

Si es primero, jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Si es escolta, se medirá contra el segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si es tercero, hay dos opciones dependiendo del que lugar ocupe en la general: vs. el primero del grupo C será el miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario o vs. el primero del A el mismo día y en el mismo estadio, pero a las 18.

