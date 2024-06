El drama desconocido que vivía Lionel Messi con sus vecinos en París: “Eran jodidos”

Escuchar

Lionel Messi se encuentra viviendo un gran momento en su carrera y en la selección argentina, luego de ganarle a Guatemala por 4 a 1 en el segundo amistoso con ‘La Scaloneta’ de cara a la Copa América, partido que se disputó este viernes en el Commanders Field, de Maryland. En este marco, dialogó con ESPN y, además de hablar de su camino como futbolista, reveló algunos datos desconocidos de su vida privada, entre estos, la situación de tensión que vivió con sus vecinos durante su paso por París.

Se sabe que la etapa de Messi en el fútbol francés no cumplió con sus expectativas. Aunque al principio fue recibido con entusiasmo por una multitud emocionada por su llegada, con el tiempo su relación con el París Saint-Germain y con sus fanáticos fue cambiando, especialmente después de que el astro argentino le ganara a Francia la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con respecto a esto, el campeón admitió que lo social no era lo mejor, ya que tuvo algunas inconvenientes con las personas que vivían al lado de su casa.

Como cualquier persona, Messi tuvo sus roces con los vecinos, algo que realmente sorprendió al entrevistador, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Resulta que sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, hacían algunos ruidos jugando al fútbol dentro de la casa, lo que provocó que algunos se quejaran. En la entrevista, contó que varias veces le tocaron el timbre para pedirle que bajaran el volumen. “Sí, eran jodidos los vecinos, la verdad. Eran las 21, las 22... pero bueno, tampoco tengo nada contra ellos”, explicó, recordando esos momentos.

Lionel Messi a corazón abierto en una entrevista con Martín Arévalo (Foto: Instagram/@martinarevalo1)

“Lamentablemente, no salió como deseaban ellos, como deseaba yo, la verdad que a nivel personal la pasé mal”, se sinceró sobre aquella etapa de su carrera. Y sumó: “Primero por lo que te decía antes, por el cambio, porque fue muy difícil para nosotros el cambio y yo, la verdad que me afecta mucho mi estado de ánimo y se refleja mucho dentro de la cancha y en París, a nivel personal, no estaba bien”.

Es importante recordar que Lionel Messi jugó dos temporadas en el París Saint-Germain, donde tuvo excelentes estadísticas y se consagró campeón, pero el no ganar la Champions League tuvo un impacto significativo. Después de terminar su contrato, decidió no renovarlo y dejar el fútbol europeo tras varios años. Actualmente, se lo ve muy feliz jugando en el Inter Miami y disfrutando de las posibilidades que le brinda vivir en un país que no tiene al fútbol como su principal deporte.

Lionel Messi reveló con qué famoso sueña sacarse una foto

En la misma entrevista, cuando el periodista Martín Arévalo le preguntó con qué famoso soñaba sacarse una foto, el futbolista del Inter Miami no dudó en elegir a Michael Jordan, considerado por la mayoría de los aficionados y especialistas como el mejor jugador de básquet de todos los tiempos.

Lionel Messi sueña con conocer a Michael Jordan

“Me gustaría conocerlo y tener una foto con él”, dijo sobre el ganador de seis anillos de la NBA y un referente del deporte a nivel mundial.

